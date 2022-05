Gabon: la FSBO lance l’appel à candidatures pour la 10ème édition de la Bourse Ozavino￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Mise en place en 2013 pour promouvoir l’excellence et l’égalité des chances, la Bourse Ozavino est une bourse d’honneur visant à offrir aux élèves et étudiants brillants la chance d’intégrer des établissements supérieurs prestigieux à l’étranger et bénéficier d’une éducation performante, sans se soucier des contraintes financières et matérielles, afin de devenir de véritables acteurs du développement dans notre pays.



Depuis le lancement du programme, 24 jeunes Gabonais brillants ont bénéficié de la Bourse Ozavino, leur permettant de réaliser leurs rêves et poursuivre leurs études dans certaines des universités les plus prestigieuses au monde tels que HEC Paris, Centrale, ESSEC, Sciences Po Paris, King’s College London, École Polytechnique Fédérale de Lausanne ou encore McGill University à Montréal.



Pour la Bourse de cette année, la Fondation a souhaité se concentrer exclusivement sur les jeunes souhaitant se former à un métier du handicap, qu’il soit moteur, visuel ou auditif. Psychomotricien, kinésithérapeute, physiothérapeute, ergothérapeute, auxiliaire de vie, professeur en langue des signes, les possibilités sont infinies.



En effet, de nombreuses personnes vivant avec un handicap au Gabon sont confrontées à la difficulté de trouver des professionnels formés pouvant leur offrir une prise en charge adaptée.

Encore mal perçu, le handicap est souvent l’objet d’une forte stigmatisation et de rejet de la société, qui exclut presque entièrement tout un pan de sa population.



Depuis sa création, la Fondation s’est engagée auprès des personnes vivant avec un handicap en mettant en place diverses actions visant à les rendre autonomes et promouvoir leur insertion socio-professionnelle. Cette Bourse spéciale marque, ainsi, une nouvelle étape dans l’engagement de la Fondation à pérenniser et professionnaliser l’aide aux personnes vivant avec un handicap.



Les conditions pour pouvoir participer à cet appel à candidatures sont les suivantes :

Si vous êtes un élève de terminale :

Être Gabonais Avoir moins de 20 ans Être régulièrement inscrit dans un établissement scolaire Avoir une moyenne minimale de 16/20

Si vous êtes étudiant :

Être Gabonais Être titulaire d’un baccalauréat avec mention Bien ou Très bien Être en deuxième année de classes préparatoires aux grandes écoles ou être titulaire d’un diplôme universitaire

La Bourse Ozavino prend en charge :

Les frais d’insciption et de formation

L’inscription à la sécurité sociale et l’affiliation à une mutuelle étudiante complémentaire

Les frais de vie

L’hébergement

Le trousseau scolaire

L’achat d’un ordinateur portable

Le transport international

Pour participer, téléchargez votre formulaire de candidature sur le site internet de la Fondation www.fondationsbo.org. Vous pouvez également recevoir le formulaire en envoyant un mail à contact@fondationsbo.org ou en appelant le 011 77 86 70.

Vous avez jusqu’au vendredi 3 juin 2022 à 16h pour envoyer votre dossier de candidature par mail ou le déposer au siège social de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, situé à proximité de l’Hôpital d’Instruction des Armées d’Akanda.



Tout dossier incomplet ne sera pas traité.