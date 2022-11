Violences basées sur le genre: Ali Bongo inaugure le Centre d’accueil Gabon Egalité 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 24 novembre 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a procédé à l’inauguration du Centre d’accueil Gabon Egalité sise au quartier Nzeng Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville. Une structure qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes.

C’est en présence de la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba, du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et de plusieurs membres du gouvernement que s’est déroulée cette cérémonie d’inauguration. Ainsi, l’ouverture de ce premier centre d’accueil permettra de prendre en charge les victimes en situation d’urgence vitale.

Destiné à accueillir et à prendre en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre (VBG), ce centre est doté d’une capacité d’accueil de 150 places pouvant abriter 90 femmes et leurs enfants. Il comprend 10 bâtiments à usage collectif, privé et professionnel dont un bâtiment administratif, 3 bâtiments destinés à l’hébergement d’urgence (courte durée) et 6 pour hébergement de longue durée.

Pour le chef de l’Etat la lutte contre les violences envers les femmes la Nation doit demeurer mobiliser. « Les pouvoirs publics sont entièrement mobilisés et s’assureront que les actions menées soient pérennes pour ne pas se transformer en un coup d’épée dans l’eau ou en simple action de communication . C’est la raison d’être de ce centre que nous inaugurons aujourd’hui », a déclaré Ali Bongo Ondimba.

A noter que ce centre porte gratuitement assistance aux internes à la fois au niveau médical, psychologique, psychiatrique, social, juridique et judiciaire . Ses missions sont également l’information et la sensibilisation , le soutien social et sanitaire, le suivi des démarches juridiques et administratives , la formation préventive sur l’égalité homme-femme le soutien à la formation, à l’insertion et à la réinsertion ainsi que l’aide à l’accès aux centre d’accueil.