Transition au Gabon : prestation de serment du Général Oligui Nguema ce 04 septembre

C’est l’annonce faite ce jeudi 31 aout 2023 par le porte-parole du Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) le Lt. Colonel Ulrich Manfoumbi, Chef de Régiment de connaissance, d’appui et de soutien. En effet, désigné à l’unanimité par l’ensemble des chefs des corps des Forces armées gabonaise (FAG), le Général Brice Oligui Nguema prêtera serment le lundi 04 septembre 2023.

Plus les jours passent, plus le Comité de transition et de restauration des institutions conforte son rôle de nouveau garant du bon fonctionnement du pays. C’est dans cette optique qu’il a annoncée une fois de plus sur les antennes de la chaine de télévision Gabon 24 de nouvelle mesure portant sur le fonctionnement régulier de l’État.

Au nombre de celle-ci, l’annonce de la prestation de serment du président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema. « Le général de brigade, Président du Comité de transition et de restauration des institutions, prêtera serment devant la Cour constitutionnelle le lundi 4 septembre 2023 à la présidence de la République », a indiqué le Lt. Colonel Ulrich Manfoumbi.

La Cour constitutionnelle réhabilitée temporairement pour la prestation de serment d’Oligui Nguema

À noter qu’enfin d’assurer le bon déroulement de cette cérémonie, le porte-parole du Comité de transition et de restauration des institutions a annoncé également le rétablissement temporaire de la Cour constitutionnelle. Autre décision et non des moindres, la mise en place progressive des institutions de la transition et aussi la reprise des vols domestiques.

Pour rappel, c’est quelques heures seulement après l’annonce des résultats de l’élection présidentielle du 26 aout dernier donnant Ali Bongo Ondimba vainqueur que les Forces armées gabonaises avaient décidé d’annuler le scrutin. Quelques heures plus tard, le Comité de transition et de restauration des institutions avait désigné le Général Brice Oligui Nguema comme président de la transition.