Tita Nzebi en concert le 14 août à Etel

Ecouter cet article Ecouter cet article

Artiste phare de la scène musicale gabonaise évoluant en hexagone, Tita Nzebi se produira le samedi 14 août prochain dès 20h30 à Étel, cinéma La Rivière sis au 9 boulevard Charles de Gaulle. Originaire de Mbigou, l’ambassadrice de la culture vert-jaune-bleu invite ses mélomanes à déguster son second opus album «From Kolkota» ainsi que son recueil de comptines et berceuses « Mouma’ngue ».

Mise en lumière dès le lancement de sa carrière solo en 2006 dans les cafés et bars parisiens, l’artiste et écrivaine Gabonaise Tita Nzebi poursuit son bonhomme de chemin. Capable de chanter en langue vernaculaire et en français, tout en gardant un niveau esquis, la jeune fille de Mbigou, chef-lieu du département de la Boumi-Louetsi dans la province de la Ngounié continue d’écrire sa légende sur la scène internationale.

Du Gabon en Inde, Tita Nzebi s’apprête à faire son retour dans les salles parisiennes. Le rendez-vous est pris pour le samedi 14 août prochain dès 20 heures 30 minutes à Étel, cinéma La Rivière 9bd Charles de Gaulle. Les mélomanes d’Afro World Music seront servis en parcourant le répertoire riche de « From Kolkata », son deuxième album studio.

Un opus salué positivement par la critique notamment le géant magazine occidentaux Songlines et lesnéerlandais Jazzism, qui lui ont attribué la note de 4 étoiles sur 5. Pour information, l’entrée à ce concert est fixée à 10 euros pour les adultes tandis que les enfants de 0 à 12 pourront y accéder gratuitement. Occasion pour ces derniers de découvrir le chef-d’œuvre de comptines et berceuses de Mbigou baptisé « Mouma’ngue ».