Show Citoyen Ali Pour Tous : C’est Non pour Don’zer et Zyon Stylei !

Annoncé en grande pompe pour le samedi 19 août 2023 au stade de Nzeng Ayong, le show citoyen se tiendra sans Don’zer et Zyon Stylei. Les intéressés ont révélé qu’ils n’ont pas donné leur accord encore moins leur équipe pour y prendre part.

L’oiseau Rare, Créol, Eboloko, Amandine, Waza No Limit, Général Itachi, Ej, Delpéga et bien d’autres sont les tickets gagnants piochés par le QG de Campagne de cette caravane de concert « Ali Pour Tous ». Lancée il y a plusieurs jours, ces artistes gabonais sont censés offrir un spectacle inoubliable à la jeunesse vivant dans le 6ème arrondissement de Libreville. Sauf que à quelques heures du spectacle Don’zer et Zyon Stylei ont apporté un démenti.

Don’zer se désolidarise du show citoyen Ali Pour Tous

Dans sa publication le père de la chose a déclaré « Je m’insurge avec la plus grande énergie de voir que mon nom se retrouve sur une affiche de concert sans mon consentement et celui de mon équipe ». Non sans manquer de préciser qu’il ne sera pas de la partie « Je ne serai pas des vôtres et svp respectons à minima nos personnes! Mon équipe et moi, nous nous désolidarisons de cette initiative ».

Des actes qui concourent à salir l’image de celui qui est la preuve que la créativité prime sur le plagiat. Depuis le début de ces élections générales ne s’est toujours pas exprimé. Si ce n’est pas pour souhaiter une bonne fête de l’indépendance au pays qui l’a vu naître. Et pour évoquer la sortie prochaine de son album « Ubiquité ». Le Don’zer serait certainement apolitique et ne voudrait être associé à aucune forme de propagande.

Une découverte pour Zyon Stylei

En dehors du jeune rappeur, le chanteur Zyon Stylei a également fait une sortie sur sa page Facebook samedi dernier pour démentir sa participation. « Fake News for me, mon équipe a découvert sur les réseaux sociaux » a-t-il souligné. Une preuve de la désorganisation des promoteurs de cet événement.

Si la décision des auteurs des titres « Ovengo » et « Téléphone » ont bien accueillie par leurs fans respectifs il n’en demeure pas moins que les organisateurs de cette caravane de concert au nom du président sortant auraient dû se rapprocher ou encore s’assurer que les équipes de ces artistes avaient donné leur approbation.