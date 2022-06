Sénégal: des étudiants Gabonais menacés d’expulsion pour leurs comportements répréhensifs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Poursuivre ses études à l’étranger à l’issue du baccalauréat reste le souhait de plusieurs élèves. Si certains parviennent à s’expatrier, nombreux parmi eux, une fois dans ces pays d’accueil, s’illustrent par des comportements qualifiés de « répréhensifs ». C’est le cas de certains Gabonais du Sénégal qui ont récemment été au cœur d’une polémique, notamment une bagarre au quartier Dieuppeul-Derklé, dans la ville de Dakar.

Hors de nos frontières, les étudiants Gabonais n’ont pas toujours bonne presse et ceux résidant au Sénégal ne semblent pas faire exception. Loin de leurs parents et sans aucune autorité de tutelle, de nombreux compatriotes se font remarquer en excellant dans les vices et excès. Notamment l’abus d’alcool et les scènes de violence en public.

Dernier fait en date, une altercation entre deux étudiants colocataires qui aurait tourné en bagarre générale. Une situation pour laquelle, des bouteilles auraient été cassées afin d’être utilisées comme arme blanche et de nombreux matériels auraient été détruits au grand dam des populations. Les riverains, alertés par les cris se seraient réveillés en émoi pour constater la querelle et la police sénégalaise informée aurait procédé à l’ouverture d’une enquête.

Par ailleurs, parmi les comportements répréhensibles pour lesquels de nombreux étudiants gabonais ont eu des démêlés avec les autorités judiciaires sénégalaises, il y a entre autres, « l’abus d’alcool, et la consommation de stupéfiants, les nuisances sonores, les rixes, l’indiscipline, l’impolitesse et outrage aux agents des forces de l’ordre et de sécurité », ont déploré certains compatriotes se trouvant au pays de la Téranga. Ce sont, selon eux, ces principaux griefs qui les conduisent fréquemment dans les services de police sénégalais.

Une situation qu’a déplorée l’ambassade du Gabon au Sénégal. Lasse de telles attitudes, la représentation diplomatique a indiqué que des sanctions seront prises contre les responsables de cet acte allant aux antipodes de la bienséance sénégalaise. « Ce que nos compatriotes font au Sénégal devient dangereux. Je ne voudrais pas que des innocents paient à cause de ce genre d’actes et que cela se rejette sur la communauté gabonaise. Une enquête a été ouverte et les auteurs seront punis, certains pourraient même perdre leur bourse et être renvoyés au Gabon » a-t-il déclaré.

Des comportements qui ternissent l’image du Gabon et qui ont des conséquences sur l’ensemble de la communauté estudiantine au Sénégal. D’ailleurs, certaines autorités logent à la même enseigne les apprenants les plus studieux, aux habitués des commissariats. Les étudiants gabonais du Sénégal rejoignent par leurs attitudes ceux d’autres pays où des situations similaires sont souvent d’actualité.