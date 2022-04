SEEG: 194,2 milliards de chiffre d’affaires en 2021 pour des délestages quotidiens!

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique des délestages en eau et en électricité continue d’être une véritable épine sous le pied du gouvernement. Une problématique qui contraste avec le chiffre d’affaires engrangé en 2021 par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) soit 194,2 milliards de FCFA, et qui interroge sur les investissements consentis dans l’amélioration de ses services.

En effet, selon les données du ministère de l’Economie et de la Relance, l’entreprise chargée de la production, de l’acheminement et de la distribution de l’eau et l’électricité a réalisé des résultats plus ou moins appréciables sur le plan financier. Soit 170,8 milliards de FCFA pour la branche « Électricité » et 23,4 milliards de FCFA pour la branche « Eau ».

Si la production nette d’électricité a faiblement progressé, soit 0,3% à 2 404,4 gigawattheure (Gwh), grâce au relèvement de la production de la SEEG, l’impact de cette progression reste marginal dans le service proposé aux usagers. Il faut souligner que les ventes facturées ont fléchi de 0,3% à 1 653,3 Gwh sur la période d’analyse, sous l’effet des problèmes de facturation des consommations d’électricité.

Concernant le segment eau, à fin décembre 2021, la production d’eau potable s’est redressée de 4,6% à 122,57 millions de m3 , grâce à la mise en service de la nouvelle station CIMGABON 2 depuis le mois d’avril 2021. Toutefois, cette performance n’a aucune incidence majeure sur les difficultés rencontrées par les populations. Il faut dire que de nombreux quartiers de Libreville et ses environs ne sont pas desservis en eau depuis des années.