Rabat : Amazing Gabon présenté au salon de l’édition et du livre 

Sorti au mois de février, le livre de la 1ère édition du concours national de photographie fait déjà ses classes à l’extérieur du pays. En effet, Amazing Gabon est présenté à la 28ème édition du salon international de l’édition et du livre (SIEL) à Rabat au Maroc qui se tient du 2 au 11 juin 2023.

La promotion du livre et des industries culturelles est un défi que relève chaque année le salon international de l’édition et du livre. Organisée par le ministère de la culture marocaine à Rabat, cette 28ème édition a vu la participation et la présentation de l’ouvrage Amazing Gabon. Une mission remplie par le directeur du concours national de photographie Amazing Gabon Steed Rey.

Amazing Gabon ambassadeur du patrimoine environnemental ?

Le livre Amazing Gabon permet de mettre en valeur la richesse environnementale et la biodiversité du pays via la faune et la flore. Contacté par Gabon Media Time, le directeur du concours national de photographie Amazing Gabon a dévoilé ses sentiments. « Cette invitation, pour nous, est une reconnaissance du travail » . Un encouragement et une motivation pour ce projet qui ne cesse de faire parler de lui.

Exposition de la vision d’Amazing Gabon sur la faune et la flore du Gabon © D.R.



Le livre est sans conteste un ambassadeur du Gabon. Selon Steed Rey « Nous travaillons à optimiser la visibilité de la richesse de notre faune et de notre flore et nous sommes ravis que cela fasse écho au-delà de nos frontières ». Pour le directeur, c’est une contribution pour la vulgarisation du patrimoine environnemental gabonais. Une chose qu’il souhaite d’ailleurs pérenniser.

Amazing Gabon, une réussite sans conteste

Instantanée de la cérémonie © GMT

Le concours national de photographie qui en est à sa deuxième édition est sans conteste une réussite. Car, il n’est pas à sa première exposition à l’international. Le paysage gabonais a été exposé au monde du 17 au 21 octobre 2022 au siège des Nations-Unies à New-York mais également à Dubaï. On note la primordialité de vendre la destination Gabon aux yeux du monde.

Le directeur du concours national de photographie a tenu à exprimer sa gratitude au nom de son équipe. « Nous voulons remercier avec la fierté qui est la nôtre » tous ceux qui soutiennent le projet depuis son lancement. Le concours est un « bel exemple de ce que la synergie des efforts peut produire. Soyons tous fiers » a-t-il martelé.