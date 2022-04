Qualimas: 10 ans de Qualité au service du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Créé le 12 décembre 2011 avec pour objectif principal de mettre à la disposition des entreprises, administrations et associations gabonaises, les meilleurs outils de management tels qu’utilisés dans des pays développés à des coûts défiant toute concurrence, le Cabinet « Qualimas Gabon » est une filiale locale du Cabinet français I-Qualimas créé en 2001. Ainsi à l’occasion de son 10ème anniversaire au Gabon, Théophile Mbore et ses équipes enregistrent un bilan plus que satisfaisant avec un impact probant sur l’implémentation du Management de la qualité dans notre pays, avec plus d’une vingtaine d’entreprises accompagnées.

Dans un tissu entrepreneurial fragile où la création à foison d’entreprises n’a d’égal que le caractère éphémère de leur existence, il est des entités privées qui ont su tirer leur épingle du jeu en se développant sous l’égide d’un leadership avéré amené par des cabinets tels que Qualimas Gabon géré par l’ingénieur gabonais Théophile Mbore qui peut se targuer de souffler sa dixième bougie d’existence au Gabon. Si le développement de ces partenariats privilégiés avec des entités privées et publiques n’a pas été un long fleuve tranquille, son gérant peut dresser un bilan plus qu’honorable dans la mise en place de Systèmes de Management par la Qualité (SMQ) chez ses clients.

« L’objectif était d’apporter toute l’expérience acquise en Europe et en Asie pendant plus de 20 ans. Au bout de ces 10 ans au Gabon, on s’est évertué à permettre à nos Clients qui sont des entreprises, administrations et institutions gabonaises de se développer et de démontrer leurs capacités à satisfaire leurs clients ou usagers, et ainsi briller par l’exemple. De la Direction des Grandes Entreprises (DGE, Impôts) à la Grande Pharmacie des Forestiers en passant par Faco construction, ADL, Brossette Nettoyage et même de la Direction générale de la Documentation et de l’Immigration (DGDI) nous avons pu les amener à mettre la performance au cœur de leurs activités, pour le plus grand bonheur de leurs clients, mais également de leurs salariés », a souligné Théophile Mbore. Une empreinte rendue possible grâce à une équipe qualifiée et homogène qui partage une vision commune du travail bien fait pour le développement du Gabon.

Par ailleurs, il est à préciser que Qualimas Gabon a développé une stratégie de promotion et de perfectionnement du savoir-faire local. En effet, durant ces 10 années couronnées de succès, ce Cabinet est parvenu à former au management de la Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE) plusieurs jeunes Gabonais, justement dans l’optique ultime de réduire la carence en compétences opérationnelles dans ce domaine au Gabon et donc chèrement importées. « Nous avons mis un point d’honneur à prioriser nos compatriotes. L’objectif étant de laisser un héritage. Ainsi par client nous recrutons toujours un stagiaire pour le former par l’exemple : Actuellement plusieurs d’entre eux sont à des postes de responsabilité dans des entreprises », a déclaré Théophile Mbore.

Après 23 ans d’expérience dans la gestion de grands projets et la mise en place des Systèmes de management QHSE, particulièrement dans le domaine aéronautique en Europe, Théophile Mbore entend élargir le champ d’activités de son Cabinet aux administrations en lien direct avec les populations, dont notamment les corps habillés et autres mairies. Une noble ambition qui pourrait voir le jour sous peu, quant on connaît le manque de Qualité de Service qui caractérise nombre d’entités publiques, parapubliques et privées du Gabon.



En somme, Qualimas Gabon a encore beaucoup à donner à notre pays pour les 10 prochaines années, en espérant que les autorités administratives et les responsables d’entreprises privées comprendront de plus en plus l’impact positif de cette PME gabonaise sur leur organisation, pour le bonheur des populations gabonaises qui sont bénéficiaires de leurs prestations. Pour M. MAYALA Da Sylva, collaborateur depuis le début dans ce cabinet, « Qualimas Gabon c’est la pratique du concret, visible tout de suite par les clients et les personnels de nos clients : Demandez seulement à nos clients, ils sont les seuls vrais juges de l’efficacité de la méthodologie de mise en place des SMQ de Qualimas Gabon », a-t-il souligné.