Pseudo-conversation d’ABC et A2O : Alternance 2023 dénonce une manipulation pour semer la peur

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la stupéfaction qui règne actuellement au sein de l’opinion après la diffusion le lundi 21 aout 2023 sur les antennes de Gabon 1ère d’un supposé extrait audio d’une conversation entre le candidat consensuel Albert Ondo Ossa et le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier planifiant une prise de pouvoir. Un élément jugé mensonger par la plateforme Alternance 2023 qui y voit une manipulation du pouvoir visant à disqualifier le candidat consensuel.

C’est par le biais d’un communiqué signé de François Ndong Obiang que la plateforme Alternance 2023 a tenu à s’insurger contre la diffusion de ce qu’il qualifie de « manipulation honteuse » de la chaine de télévision de service public. Des agissements qui selon la plateforme soutenant le Pr. Albert Ondo Ossa rappellent les épisodes orchestrés en 2009 contre André Mba Obame et en 2016 contre le leader de la Coalition pour la nouvelle République Jean Ping.

Alternance 2023 pointe du doigt une manipulation du pouvoir

« La plateforme Alternance 2023 dément catégoriquement la véracité et l’authenticité de cette conservation qui n’a en réalité jamais eu lieu, et qui n’est rien d’autre qu’une utilisation infâme de l’intelligence artificielle dont le pouvoir est coutumier depuis bientôt cinq ans », a martelé François Ndong Obiang. À cet effet, ce regroupement a tenu à interpeller le peuple gabonais et la communauté internationale sur ces agissements, tout en indiquant que son ambition est de parvenir à une alternance démocratique au Gabon, dans l’intérêt de notre pays et de son peuple.



« Ni la violence, ni les coups de force ne sont inscrits dans notre agenda et ne sauraient l’être. Cette manipulation sans nom ne vise qu’un objectif et un seul, disqualifier le Pr. Albert Ondo Ossa », a-t-il indiqué. Par ailleurs, Alternance 2023 a invité le procureur de la République à se saisir de cette affaire afin que la Direction générale de Gabon 1ère et l’ensemble des personnes impliquées dans cette manipulation en répondent devant la justice.