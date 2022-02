Présidentielle 2023: la Coalition des forces patriotiques dans les starting-blocks

Ecouter cet article Ecouter cet article

A un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales, le paysage politique est en pleine ébullition. La preuve avec la création de la Coalition des forces patriotiques (CFP) composée de 13 partis politiques et qui entend prendre une part active lors de ces élections.

Se réclamant de l’opposition, ce nouveau venu dans l’arène politique ambitionne jouer un rôle majeur lors des prochaines élections. Pour ces principaux responsables, la création de cette coalition intervient après une rétrospective de la situation socio-politique du Gabon depuis plusieurs années.

Pour le président de l’Unaf, Thierry d’Argendieu Kombila, cette coalition se démarque des nombreux regroupements que compte actuellement le Gabon car elle prône un véritable changement de paradigme et un renouvellement des acteurs politiques. « Nous pensons que le passage de témoin est un acte historique que nous posons aujourd’hui en demandant à nos aînés d’avoir l’amabilité d’adopter la posture d’aisance et d’humilité et d’accompagner cette fois-ci d’autres générations à leur place », a-t-il suggéré.

Formée autour de plusieurs partis tel que l’UNAF, BPU, PDN, ASDJ, Morena, Paga, USD, Arena, RDPG, PPU, MPO, USP, URDP, cette coalition dit s’oppose au pouvoir représenté par le président Ali Bongo et refuse « d’être à la botte des PDGistes et des néo-opposants du régime Bongo ». D’ailleurs conscient de ce positionnement, ils ont annoncé qu’ils entendaient bien présenter un candidat lors de la prochaine élection présidentielle.