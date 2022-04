Port-Gentil: une famille en quête d’aide après avoir échappé à la mort dans l’incendie de sa maison

Ecouter cet article Ecouter cet article

4 membres d’une famille ont été brûlés dans un incendie d’une rare violence survenu dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 avril dernier dans un des quartiers de la ville de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué Maritime. En effet, leur maison serait partie en fumée causant ainsi de graves blessures aux personnes se trouvant dans le domicile. Bien que les victimes aient été transportées d’urgence à l’Hôpital Ntchengue, la famille demande de l’aide pour la prise en charge optimale.

Selon le récit d’une des filles de la famille, l’incendie se serait déclenché dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 avril dernier. Un incident dont l’origine ne serait pour le moment pas encore connue. Pendant que certains étaient dans leurs domiciles, c’est un jeune homme qui aurait donné l’alerte au feu, permettant ainsi aux occupants de sortir. Malheureusement ces derniers parmi lesquels une femme du 3ème âge ne serait pas sortie à temps.



Prisonniers des femmes, 4 membres de la famille vont subir des brûlures graves. Notamment, Anzogoma Michel, Nkoma Odette, Ogandaga Eugénie et un des petits-fils répondant également au nom de Anzogoma. Aidés par de nombreux riverains, les victimes ont pu sortir de la maison en feu et rapidement conduites à l’hôpital Ntchengue. Bien qu’aucune perte en vie humaine n’ait été enregistrée, la famille sollicite néanmoins l’aide des populations et des autorités gouvernementales pour qu’une assistance financière leur soit apportée.

Pour toute personne souhaitant venir en aide aux victimes, prière de contacter Fabrice Tchissambo au 077 871521. Un énième sinistre aux conséquences irrémédiables qui remet en surface l’impérieuse nécessité de mettre en place des unités d’intervention rapide des sapeurs pompiers.