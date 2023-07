Port-Gentil : un python de 3 mètres tué en pleine veillée de prière

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 juin dernier, des hommes de Dieu de l’église de la cité de la restauration en pleine veillée de prière ont été surpris par la présence inopinée d’un python qu’ils ont fini par tuer. Selon le témoignage de l’un des collaborateurs du leader de l’église,il aurait découvert le reptile au seuil de la porte de l’église aux environs de 2heure du matin.

Réunis pour une veillée de prière en prélude au lancement de leur programme d’évangélisation dans la cité pétrolière, le leader de l’église la cité de la restauration et ses collaborateurs peuvent remercier Dieu. Et pour cause, ils ont marché sur un python qui tentait de s’infiltrer dans leur lieu de culte. Et ce, alors qu’ils étaient en pleine cérémonie religieuse de méditation.

Un Python diabolique ?

Sorti pour aller faire ses besoins hors du temple aux environs de 2h du matin, l’un des collaborateurs de l’église tombe nez à nez avec le reptile au seuil de la porte. Celui tentait d’accéder à l’intérieur du temple tandis que toutes les voies d’issues étaient fermées.

« Quand j’avançais j’ai entendu du bruit à la porte. Quand j’ai ouvert, j’ai vu le serpent », raconte l’un des collaborateurs du pasteur principal. Pour les religieux cette présence serait l’œuvre du diable afin de les intimider de ne pas organiser leur programme.

Conjurer l’œuvre du diable

Sous les coups de bâton, le reptile a fini par mourir. Estimant faire face à une tentative d’intimidation diabolique, les hommes de Dieu auraient donc décidé de poursuivre leur programme et de maintenir la campagne d’évangélisation.

Pour ce faire, ils ont posé dit-on un acte prophétique en brûlant entièrement le serpent. Pour l’heure, l’origine du reptile reste inconnue au grand dam des occupants des alentours qui pour l’heure dormiront sur leurs deux oreilles.

Herton-Sena POUBA