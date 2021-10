Port-Gentil: Otandault fait le point de l’opération «Un métier, un emploi»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil, Jean Fidèle Otandault, a récemment fait le point de son projet « Un métier, un emploi » consistant en la formation de 50 jeunes pour l’obtention du permis de conduire. Initié en juillet 2021, les responsables des auto-écoles en charge de cette formation ont dit être prêts à passer l’étape de passage de l’examen du permis de conduire.

C’est donc dans le cadre de l’opération « Un métier, un emploi », axée sur des cours théoriques mais aussi pratiques que l’élu du 2ème arrondissement de Port-Gentil a signé en juillet dernier, des conventions avec cinq auto-écoles pour la formation d’une cinquantaine de jeunes. Il s’agit entre autres des auto-écoles Ytou, horizon Nehemie, La Différence, Mandji et APL.

Trois mois plus tard, les responsables desdites auto-écoles, ont rencontré le député Jean Fidèle Otandault lors d’une séance de travail. En toile de fond, le point à mi-parcours de cette formation qui s’inscrit dans la volonté de l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics de contribuer non seulement à la formation de la jeunesse mais aussi au renforcement du tissu économique des entreprises de la cité pétrolière.

Ces derniers ont indiqué avoir validé avec les cours théoriques et pratiques de conduite. Reste désormais à finaliser l’examen qui conduit à l’obtention d’un permis de conduire.