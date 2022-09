Port-Gentil: cocufié par sa «tchiza», il casse le bras de son fils qui en serait l’amant

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce dimanche 18 septembre 2022 au quartier Cuvette centrale situé dans le 4e arrondissement de Port-Gentil, Pierre Tchimba aurait fait passer un sale quart d’heure à son fils aîné. En effet, ce dernier aurait cassé le bras droit de Judicaël, son fils, après avoir appris que ce dernier serait l’amant de Grâce sa « tchiza » depuis près de 2 ans rapportent nos confrères de Infos 241.

Les populations du quartier Cuvette centrale ont été les témoins d’une histoire pour le moins rocambolesque entre un père et son fils le week-end écoulé. Selon le récit de notre confrère Infos 241, le père cocufié aurait très mal digéré d’apprendre que c’est son fils aîné agé de 22 ans entretenait des rapports sexuels régulier avec sa jeune tchiza prénommée Grace.

En effet, c’est aux environs de 17h qu’une violente dispute aurait éclatée entre Pierre Tchimba, haut cadre âgé de 45 ans et son fils ainé Judicael. Le père aurait découvert que Grâce la jeune fille de 23 ans avec laquelle il aurait une relation extra-conjugale lui était infidèle avec ni plus ni moins que son propre fils, ce depuis des années.

C’est au travers du téléphone portable de Grâce que Pierre aurait lu des messages étranges qu’elle envoyait à cœur joie à son fils. Selon Édouard Migueli, un ami de longue date, Pierre lui aurait révélé qu’il avait surpris dans le portable de Grâce, des conversations en direction de son fils. « Tu me rends folle quand tu me fais l’amour. Tu es l’homme de ma vie. Je t’aime à mourir. On le refait quand stp », aurait-il relaté à nos confrères.



Mécontent, en rentrant chez lui, sieur Tchimba alla confronter son fils. Surprise, les deux hommes se sont rendus compte qu’ils partageaient la même copine. Humilié dans son âme, la réaction du « fils-rival » aurait irrité le chef de famille qui n’a pas hésité à flanquer plusieurs coups à ce dernier lui fracturant le bras et lui laissant plusieurs hématomes sur le visage.