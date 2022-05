Photographie: «Au fil de vous» en exposition à Institut français du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au sein de l’Institut français du Gabon (IFG) et du Musée national des Arts rites et tradition du Gabon que l’exposition photographique « Au fil de vous » se tient depuis le lundi 9 mai 2022. Organisée par l’Union européenne (UE), ses États membres et coordonnée par l’architecte photographe Emmanuelle Laté dans le cadre de la quinzaine de l’Europe ladite présentation relate l’histoire de jeunes photographes autodidactes jusqu’au 21 mai prochain.

Plusieurs jeunes photographes gabonais participent à cette présentation. Notamment, Orassio « Or studio », Malkolm Minkoh, Adinsi, Arel Mekindet, Franck Abessolo « Mr Rebel », Marilyn Mezui « Aim Studio », Reginald « Reg Picture », Mezangondo Karl « Helyot ». Une pléiade d’artistes dont les images vous laisseront sans voix.

Libres d’accès, l’exposition photographique collective « Au fil de vous » retrace, l’histoire et le vécu quotidien de jeunes photographes autodidactes qui, à travers leurs regards oniriques, nous partagent leur vision du monde. Il est un voyage dans l’abstrait, une transition vers l’inconnu au cours duquel, vous pouvez faire la découverte d’un individu, d’une culture.