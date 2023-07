Paulette Missambo : la maturité et l’expérience au service du Gabon !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Il y a quelques années, je publiais un texte dont le titre était : La peur comme ennemie. Dans ce texte, j’affirmais que le principal problème au changement dans notre pays résidait dans la peur pour certains d’affronter un Gabon différent, la peur de perdre des privilèges, mais surtout la peur de la vengeance des uns sur les autres.

Les plaies du Gabon sont si souillées, si profondes et si mal situées (dans une zone où passent nerfs et vaisseaux) qu’il faut des mains expertes pour les traiter. La conduite des changements est un exercice difficile. Près de 60 ans de PDG, ça laisse des traces.

Pour Paulette, la construction des ponts et des immeubles est certes importante, mais elle représente le plan superficiel dans le traitement de cette plaie. Oui le Gabon a besoin de ponts, d’hôpitaux, d’écoles, de routes…mais il a d’abord besoin de se réinventer une communauté de destin. Il a besoin de réapprendre à rêver. Il doit répondre à la question suivante : qui sommes-nous et où allons-nous ensemble ? C’est là le plan profond de notre plaie. Il faut bien le traiter en respectant les vaisseaux et nerfs, c’est-à-dire ces petites choses essentielles qui font et fondent une nation. Les 14 années de pouvoir d’Ali BONGO ont entamé notre vivre ensemble et ont fait perdre toute sa dignité au Gabon et au peuple Gabonais. C’est pour cela que Paulette veut restaurer la dignité du Gabon et des gabonais.

Paulette n’a rien demandé à Ali BONGO et Ali BONGO ne lui a rien promis. Elle avait simplement compris en 2009 que ce dernier n’était pas capable de porter le rêve qu’elle avait pour son pays. Le temps lui a malheureusement donné raison. Son combat n’est donc dirigé contre personne. Elle se bat pour le Gabon.

C’est donc tout l’art de la démarche de Paulette MISSAMBO : récupérer le pouvoir détenu depuis 14 ans, véritable drame de l’histoire de notre pays, par Ali BONGO, et appeler tous les gabonais pour travailler ensemble, comme dans un bloc opératoire, pour soigner notre pays. Pour Paulette, cet exercice ne peut s’accommoder d’exclusion ou de règlements de comptes. Encore moins de solutions clé en mains. Tous les Gabonais et tous les amis du Gabon sont appelés à l’ouvrage. Parce que pour elle, aucun gabonais n’a seul la solution au problème du Gabon ; aucun parti politique n’a seul la solution aux maux très profonds qui minent notre pays et menacent durablement notre vivre ensemble, la solution est donc dans l’implication et la participation de tous pour redessiner notre avenir commun. Il faut donc associer toutes les bonnes volontés.

Paulette sait, pour avoir été longtemps aux affaires, et donc d’expérience, que la tâche ne sera pas aisée car nous ne connaissons de la situation du Gabon que la partie émergée de l’iceberg. Comment faire un projet viable dans un pays où tout est faux et où la réalité est cachée au citoyen ? Elle sait que cela invite à l’humilité dans la démarche. Elle sait qu’il est plus facile de construire un pont entre deux rives d’un fleuve qu’entre deux humains ; elle sait qu’il est plus facile de construire une autoroute qu’une nation ; elle sait surtout que sans la nécessaire cohésion sociale, rien de bien durable ne peut se construire.

Paulette fait le pari de croire que tous les Gabonais aiment leur pays et que personne mieux que les Gabonais eux-mêmes ne peut régler les problèmes du Gabon. Elle fait le pari de construire une relation de confiance entre les Gabonais, basée sur une conscience citoyenne véritable. Comme pour chanter en chœur avec PC AKENDENGUE, son idole, qui dit dans une de ses chansons, « si tu chantes, arrête-toi un moment, si tu danses, arrête-toi un moment », Paulette souhaite que les Gabonais s’arrêtent un moment pour panser les plaies et se penser un destin commun et une ambition commune.

Parce que, ce qu’Ali BONGO et ses amis ont détruit en 14 ans, c’est moins notre économie que notre vivre ensemble. Et, c’est par là qu’il faut commencer pour asseoir durablement le reste.

Tous les projets se ressemblent, mais seul celui de Paulette RASSEMBLE.

Dr Minault Maxime Zima Ebeyard

Secrétaire Exécutif de l’Union Nationale

Soutien de Paulette MISSAMBO