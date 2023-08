Patrice Neveu : « Noha Lemina veut jouer pour le Gabon »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Devant la presse locale le vendredi 18 août dernier, Patrice Neveu a été interrogé sur la prospection de talents évoluant en Europe. Outre Nathan Ngoumou au point mort, le sélectionneur national a précisé que Noha Lemina voudrait jouer pour le Gabon plutôt que la France.

En feu avec le Paris Saint-Germain (PSG) en pré-saison, Noha Lemina peine pour l’instant à se faire son trou dans cette constellation d’étoiles. Pourtant le footballeur qui plaît énormément à Luis Enrique continue de faire la une des médias au Gabon. D’ailleurs, le technicien français à la tête de la sélection a donné des nouvelles rassurantes.

Noha Lemina ouvert à rejoindre les Panthères du Gabon

S’il est l’atout phare de l’équipe de France U-20 qui devrait concourir aux Jeux Olympiques de 2024, Noha Lemina pourrait laisser parler son cœur. C’est en tout cas ce qu’assure Patrice Neveu. Devant la presse gabonaise, le sélectionneur a clairement indiqué que le gain de 19 ans se verrait bien en vert-jaune-bleu.

« Noha Lemina veut jouer avec le Gabon. Il me l’a confirmé lors d’un échange à Paris. C’est un jeune joueur », a-t-il déclaré. Une position qui nécessite l’assentiment de son entourage encore indécis. Des sources autorisées évoquent l’épisode de Yaoundé où Mario Lemina a été mis à mal pour des allégations finalement infondées.

La famille Lemina dubitative !

Avec un avenir quasiment tracé en équipe de France, le choix pour le Gabon serait la preuve que le cœur prime sur l’argent et la gloire. Pourtant, la famine de Mario et Noha se dirait anxieuse quant à la gestion de la révélation du Paris Saint-Germain. Pour Patrice Neveu, il s’agit d’une trésor qu’il ne faudrait pas brusquer.

« On a besoin de l’accord de ses parents. Pour l’instant c’est un dossier en suspens. Hier encore on a échangé. Il est motivé. On doit juste patienter et bien faire les choses », a-t-il conclu à ce propos. Preuve de l’intérêt du footballeur d’origine gabonaise, sa présence répétée aux matchs des panthères du Gabon. Prendrait-il le pouls de ses futurs coéquipiers ? Nous y reviendrons.