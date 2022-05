Okondja: un an après l’incendie de son domicile, Lemboumba Lepandou attend toujours que justice soit faite

Ecouter cet article Ecouter cet article

Voilà près d’un an qu’une plainte contre x avait été introduite auprès du Tribunal de première instance de Franceville après l’incendie qui avait littéralement détruit la villa de l’ancien ministre des Finances Jean Pierre Lemboumba Lepandou à Okondja dans le département de la Sébé-Brikolo. Un acte criminel qui semble avoir été rangé dans les tiroirs de la justice puisque jusqu’à présent aucune suite n’a été donnée à cette affaire.

L’affaire avait suscité une vague d’indignations dans l’opinion. En effet, c’est le lundi 23 août 2021, en marge d’une tournée du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier, qu’un incendie d’une rare violence avait ravagé le domicile de l’ancien membre du gouvernement. Un incident pour le moins curieux alors que l’habitation n’avait aucun occupant, de quoi susciter des questionnements sur l’origine de ce drame.

Si à la suite de cet événement malheureux Jean Pierre Lemboumba Lepandou s’était montré tolérant indiquant s’en remettre “à la volonté de Dieu”, il avait relevé que « l’incendie de cette villa n’est qu’un événement parmi les multiples violences » qu’il a subies ces trente dernières années. A cet effet, il a simplement saisi la justice pour faire la lumière sur cet acte aux allures criminelles.



Sauf que 10 mois après après la plainte contre x introduite auprès Tribunal de première instance de Franceville, rien n’a bougé. « Et, en pareille circonstance, les soupçons ne manquent pas, les questions non plus. Par exemple, le procureur de la République près de ce tribunal a-t-il les mains libres pour faire prospérer le dossier? Les pièces et autres audios en possession ne lui permettent-ils pas de le faire aboutir », s’interroge l’hebdomadaire L’aube dans sa livraison n°369 du lundi 09 mai 2022.