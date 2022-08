Okondja: 5 féticheurs béninois interpellés durant un rituel

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Sébé, une rivière située dans le département de Sébé-Brikolo dont le chef-lieu est Okondja a récemment été le théâtre d’une scène pour le moins inhabituelle et qui a défrayé la chronique. Les riverains ont surpris 5 hommes de nationalité béninoise en plein rituel. Ces derniers auraient tenté d’enterrer des objets « magiques » pour avoir une certaine influence sur la région. Une situation pour laquelle les autorités judiciaires ont été saisies.

C’est la découverte qui a créé un tollé récemment sur internet et alimenté de nombreux débats dans les débits de boissons. Et pour cause, 5 hommes de nationalité béninoise auraient été pris en flagrant délit d’acte fétichiste. En effet, aux abords de la rivière Sébé les individus auraient tenté d’enfouir des objets aux prétendus pouvoirs magiques.

Dans la fosse creusée par les 5 hommes, on aurait aperçu des pierres noirâtres sur lesquelles étaient posées des noix de cola mais également du feuillage, des flacons contenant des essences et une poudre blanche répandue dans la crevasse. De plus, les individus avaient en leur possession des poupées d’envoûtement, destinées aux personnes contre lesquelles le mauvais sort était dirigé. Une découverte qui aurait fait penser à des rites vaudou.

Interpellé, les 5 hommes ont été conduits auprès des éléments de la brigade de gendarmerie d’Okondja. Les officiers de la Police judiciaire ont par la suite alerté le parquet de la République près le tribunal de première instance de Franceville qui a instruit l’ouverture d’une enquête. Pour l’heure, de nombreuses questions demeurent: qui sont ces gens et d’où viennent-ils ? Ont-ils été mandatés par quelqu’un ? Si oui, qui ? Autant de questions auxquelles les services judiciaires de cette localité devraient apporter des réponses. Nous y reviendrons !!!