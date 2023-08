Octobre Rose : près de 110 000 femmes dépistées au cours de la campagne 2022 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle le rapport d’activité 2022 de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) rendu public le 27 juillet 2023. À cet effet, depuis le lancement de la campagne Octobre Rose, près de 110 000 femmes ont été dépistées au Gabon.

Lancée au Gabon en 2013, la campagne Octobre Rose a pour objectif de renforcer les actions de sensibilisation, de prévention et de détection sur le sol gabonais en matière de cancers féminins Il s’agit également d’inciter les acteurs économiques et associatifs locaux à promouvoir la détection précoce. L’opération qui se fait durant le mois d’octobre a lieu tous les ans et mobilise des milliers de personnes, aussi bien les hommes que les femmes.

109 568 Femmes dépistées

En effet, depuis son lancement, près de 110 000 soit 109 568 femmes ont été dépistées de 2013 à 2022. Un chiffre qui confirme l’impact de cette campagne auprès de la communauté féminine du pays. Une preuve supplémentaire que le travail abattu par cette fondation auprès des citoyens n’est pas fortuit. En 2014, par exemple, la FSBO avait lancé le programme de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus.

Ainsi, cette opération à l’échelle nationale a permis d’installer des unités de dépistage dans les centres médicaux. Mais également former le personnel, réhabiliter et aménager des locaux, octroyer des équipements dans lesdits centres. Le tout pour une meilleure prise en charge des malades. Il faut souligner que durant les mois, les cas suspects ou détectés sont orientés vers des médecins spécialistes.

Des stratégies favorables

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a engagé des efforts significatifs pour augmenter les ressources de l’équipe mobile de soins palliatifs. En collaboration avec l’Institut de Cancérologie d’Akanda, le personnel de santé s’attèle à améliorer la prise en charge des patients atteints du cancer et, pour les plus vulnérables, garantir une fin de vie digne et apaisée.

Notons que les enjeux autour de la fin de vie ne se situent pas seulement dans la phase terminale. Ils concernent l’accompagnement des malades tout au long de leur trajectoire de fin de vie. Ainsi, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba s’est intéressée aux conditions de prise en charge des malades à domicile.