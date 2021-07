Nzeng-Ayong: des génies retardent la livraison d’un chantier routier

Ecouter cet article Ecouter cet article

La construction du pont sur la rivière arrosant le quartier Ondogho 2 dans le 6ème arrondissement de Libreville reste pendante, malgré un démarrage en trombe. Et pour cause, la présence des « génies » serait une entrave à la poursuite des travaux selon les riverains et la Société Duhamel construction Gabon-BTP (SDCG-BTP). Une affaire irrationnelle qui commence à faire grand bruit, rapporte notre confrère L’Union.

Censé être baptisé « Victor Nguiebet », le pont d’Ondogho 2 à Nzeng-Ayong fait l’objet de plusieurs ragots qui ont fini par êtres des faits. En effet, les travaux de l’infrastructure routière devant permettre aux populations de circuler dans des meilleures conditions, seraient bloqués à cause des pratiques ésotériques des environnants. À ce propos, un notable a mis en garde ces esprits maléfiques. « Je demande aux génies qui sont sous ce pont de dégager le plus rapidement possible », a-t-il martelé.

Durant cette cérémonie de purification, les habitants les plus anciens se sont joints aux employés de SDCG-BTP et quelques hommes de Dieu, pour révoquer toute pesanteur maléfique. Lors de son prêche, le pasteur de la paroisse locale s’est appuyé sur les Psaumes 127 pour rappeler que seul Dieu aura le dernier mot. « Si Dieu ne construit pas la route, ceux qui construisent travaillent en vain ». S’en suivront louanges et chants d’adoration contre les forces d’inertie en guerre contre l’évolution de leur quartier.

Tenant compte des délais impartis pour l’achèvement de ce jalon de ce marché public restant, le Président Directeur général de la société adjudicataire Jean Duhamel Youmba a procédé à la remise des produits de première nécessité aux riverains, censés intercéder pour le déblocage des travaux. Lesquels sont censés être livrés intégralement le 17 août 2021 soit dans moins de 30 jours. Vivement que les actes prophétiques faits avec ces présents conjurent le sort dans un proche futur.