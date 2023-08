Ndjolé : 4 écoles réhabilitées par Alpha Centauri Mining S.A

Ecouter cet article Ecouter cet article

Active dans l’exploitation de l’or dans la province du Moyen-Ogooué, la compagnie minière Alpha Centauri Mining SA (ACM) a une nouvelle fois démontré qu’elle est une société citoyenne. En effet, ce jeudi 24 août 2023, les clefs de 4 écoles réhabilitées de la ville de Ndjolé qui ont été remises à leurs responsables administratifs, et ce, en présence d’officiels de la localité, pour le plus grand bonheur des apprenants de ladite ville.

C’est en présence des autorités locales au nombre desquelles, la ministre d’Etat, ministre des relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, Denise Mekam’ne Edzidzie Epse Taty, l’édile de la commune de Ndjolé, le préfet de l’Abanga Bigné, Rosine Loumby Mpiga, du maire Jean-Prince Nfoume, et du président du conseil départemental que la compagnie minière Alpha Centauri Mining SA (ACM), a procédé, ce jeudi 24 août 2023, à la remise des clefs après la réhabilitation et le rafraîchissement de 4 écoles.

4 écoles de Ndjolé réhabilitées

Il s’agit des écoles de Missanga, Bingoma Mbilavion et Protestante. Une action solidaire et riche de sens qui vise à mettre les élèves de Ndjolé dans un cadre favorisant de meilleures conditions d’apprentissage. Ainsi donc, Alpha centauri mining SA a pris soin de matérialiser son soutien aux populations. Un geste qui fait suite au don de plus de 1 500 kits scolaires fait lors de la rentrée scolaire précédente.

Les officiels lors de la visite d’une des écoles réhabilitées © D.R.

Un geste en accord avec la politique du président de la République, Ali Bongo Ondimba en matière d’éducation. « Nous croyons que les enfants sont l’avenir, car l’éducation est le pilier sur lequel ils peuvent s’appuyer pour construire le Gabon fort de demain. En parlant des jeunes, nous sommes d’accord avec le président de la République, qu’ils sont l’avenir et pour un avenir sûr, l’éducation est le meilleur investissement. C’est pourquoi, cette année, comme il est désormais de coutume, nous allons accompagner les familles en distribuant 1500 kits scolaires à l’ensemble des élèves de la commune de Ndjolé en début du mois d’octobre », a déclaré la représentante d’ACM.

Alpha Centauri Mining SA, société citoyenne

Une action solidaire orientée vers la jeunesse qui n’a pas laissé indifférents les autorités locales qui ont tenu à traduire leur profonde reconnaissance à l’opérateur économique. S’inscrivant dans la même lignée, les responsables administratifs des écoles Missanga, Bingoma Mbilavion et Protestante ont tiré leur chapeau à la société généreuse bienfaitrice.

Avec cet énième geste, l’entreprise minière s’inscrit davantage comme une société citoyenne. Et ce d’autant plus qu’elle n’est pas à sa première action pour le bien-être des populations du département de l’Abanga-Bigné. Dans le domaine de la santé, on compte l’ouverture d’une infirmerie en 2019 aux bénéfices des populations de la rive gauche et une autre en 2022 pour les populations du village Ntsenkele et ses environs, ainsi que de nombreux dons en médicaments et matériels qui ont été fait pour le fonctionnement du centre hospitalier de Ndjolé, notamment en 2020 lors de la période de Covid ainsi qu’en cette année 2022. Par ailleurs, la société a fait le don d’une ambulance au Centre Hospitalier de Ndjolé le 17 Mai 2023 pour accompagner la structure.

Une vue des populations lors de la remise des bâtiments réhabilitées © D.R.

Aussi, durant la crise sanitaire liée au Covid-19, Alpha Centauri Mining S.A s’était particulièrement engagée à soutenir les efforts du gouvernement dans cette lutte contre l’ennemi invisible en procédant à la distribution de denrées alimentaires à plus de 500 familles, toutes recensées à Ndjolé. Dans le même esprit, un projet agricole a été initié en septembre 2021 par ACM avec pour but d’améliorer le panier de la ménagère dans la région de Ndjolé par la culture des denrées alimentaires de premières nécessités tels que piment, aubergine, gombo, tomate, ananas, banane, oseilles, folong… plus ou moins 27 tonnes revendues à ce jour à un tiers du prix local en cette année 2023.

Certains jeunes sont également formés à ces techniques de culture afin de les rendre autonomes. À ce projet de vie après mine s’ajoute la culture d’eucalyptus. Des actions qui sont en adéquation avec la politique de responsabilité sociétale vis-à-vis des populations de cette localité prônée par Alpha Centauri Mining S.A (ACM), qui est en droite ligne avec la politique RSE de son excellence le Président de la République, Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en matière de prise en compte et d’amélioration des conditions de vie des populations.