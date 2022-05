National foot: les footballeurs lèvent leur sit-in

Ecouter cet article Ecouter cet article

Sur le pied de guerre depuis plusieurs mois en raison des salaires impayés dont la dette avoisinerait 1,5 milliard FCFA, l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) a annoncé, le mercredi 4 mai dernier, la levée de son sit-in devant le ministre des Sports. Une décision qui serait consécutive aux récentes assurances données par le gouvernement via Franck Nguema qui s’est engagé à faire des pieds et des mains pour trouver une solution pérenne.

47 jours, c’est au total la durée du mouvement d’humeur initié par les membres de l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. En effet, les acteurs clés du sport roi dans notre pays avaient décidé de lever les boucliers contre l’État qui leur devrait la coquette somme de 1,5 milliard FCFA en salaires impayés en deux ans de suspension de toutes les activités sportives pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Après avoir reçu la garantie d’un traitement diligent de leur situation, les footballeurs ont donc acté la levée de leur sit-in. D’ailleurs dans un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon témoigne son intérêt à trouver une solution idoine en s’appuyant sur les efforts du ministre de tutelle Franck Nguema qui a entendu toutes les parties prenantes.



Il convient de préciser que cette tension avait été initiée aux lendemains de l’annonce de la reprise du national foot des divisions 1 et 2. Pour les footballeurs locaux, cette éventualité relevait de l’illusion, tant aucune relance n’est possible tant que le passif n’est pas réglé. C’est-à-dire « verser en intégralité les salaires impayés des saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020 », indiquent-ils. Vivement que le gouvernement tienne parole.