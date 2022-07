National Foot 2: le Centre Sportif de Bendje sacré champion !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Séduisante et imprenable tout au long de la saison de National Foot 2, le Centre Sportif de Bendje (CSB) a validé son ticket pour la première division. Lors de cette 15ème journée, le club marigovéen dirigé par Ravel Mondjo Mbouloungou a clos cet exercice avec brio avec une écrasante victoire 5 buts à 1 infligée à Moanda FC.

C’est ce samedi 23 juillet 2022 qu’a eu lieu l’ultime journée du National foot 2. Si les Panthères du Christ Roi ont cloué AFJ, Oyem AC et Vautour Club ont décidé de se quitter sur un score nul. Même scénario entre Adouma FC et Nguen’asuku FC. Mention spéciale pour Ogooué FC qui s’est amusé face à Ombilanziami. Des résultats qui ont presqu’été éclipsés par la performance du Centre Sportif de Bendje sur son adversaire Moanda FC (5-1).

Emmenés par Dwangou Nathanaël auteur de 6 buts en 15 matchs, les joueurs du président Ravel Mondjo Mbouloungou a tenu à montrer aux sceptiques pourquoi ils ont terminé en tête de leur championnat avec un total de 34 points au compteur soit 7 de plus que son poursuivant. Un finish taille patron qui offre au jeune club de 4 ans d’existence un ticket pour l’élite. En effet, le National foot 1 devra compter avec et sur le Centre Sportif de Bendje durant la saison 2022-2023.

Pour information, le CSB a été créé en 2018. Son président fondateur se sera appuyé sur les cendres de l’Olympique de Mandji pour donner vie à un centre de formation et une équipe qui incarne la vision qu’il a du football. « J’avais un projet qui me tenait à cœur. Mon but était de prendre des jeunes à fort potentiel que l’on formerait et que l’on verrait évoluer, en leur faisant gravir les différents échelons qui existent dans le sport », avait souligné Ravel Mondjo Mbouloungou. Bravo aux champions !