Musique: «Itsitsi», le premier album de Dj Pression Ingopépé dans les bacs 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 7 mai dernier, l’artiste chanteur Dj Pression Ingopépé a procédé à la présentation de son premier album « Itsitsi » à l’auditorium de la Maison George Rawiri, siège de Gabon Télévisions. Occasion pour ce dernier de marquer son entrée officielle dans la sphère musicale gabonaise. Composé de 10 titres et produit par le label Puissance 6, son opus est un mélange de musiques traditionnelles et modernes.

C’est assurément une bonne nouvelle pour les amateurs de musique tradi-moderne. Originaire de l’Ogooué-Ivindo, Dj pression Ingopépé a dévoilé au grand public, samedi dernier à l’occasion d’une conférence de presse, qui s’est tenue à la Maison George Rawiri, le contenu de son premier album intitulé « Itsitsi » qui signifie « Doucement » en langue ikota.

Cet album marque, selon son manager Gaël Mbimba Okoko, l’avènement de DJ Pression dans l’écosystème musical. « Nous invitons les acteurs de l’industrie musicale au Gabon à ne plus faire sans DJ Pression. En pleine crise de Covid-19, il a fait un album solo et a voulu réaliser son rêve. Il a invité de grands artistes congolais et gabonais. Aujourd’hui, c’est un artiste. Il a commencé par des musiques d’emprunt et ce n’est plus le cas », a-il déclaré.

Dans cet album, nous pouvons retrouver ses chansons les plus populaires à l’exemple de « Ebokoboko », « Ezobolo » ou encore « Itsitsi ». Avec cette production, a fait savoir son manager, Gaël Mbimba Okoko, DJ Pression a voulu « repartir à la source » et renouer avec des rythmes inspirés de la Ntcham et de la Rumba.