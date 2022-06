Mounana: «les damnés de l’uranium» portent plainte contre la Comuf

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les anciens employés de la Compagnie des mines d’uranium de Franceville (Comuf), filiale du groupe français Orano, ex-Areva, ont récemment tiré la sonnette d’alarme sur leur état de santé. Regroupés au sein du Collectif « Mounana Ura 235 », ces derniers ont fait parvenir à leur ancien employeur une note dénonçant l’abandon dont ils sont victimes, et le déclin de leurs conditions de vie, particulièrement leur état de santé. A cet effet, une plainte a été déposée pour la défense de leurs intérêts, rapporte le site Gabon Review.

Les anciens agents de la Comuf ayant été surexposés aux radiations dans les mines d’uranium, ont récemment lancé une procédure judiciaire contre leur ancien employeur. Et pour cause, plusieurs années après la dénonciation de leurs conditions de vie et de leur état de santé, rien ne semble avancer dans le dossier. Obligeant certains à tirer le diable par la queue afin de vivre. Une situation qui les contraint à se rapprocher du cabinet d’avocats Bourbon et Associés.

Réunis au sein du collectif « Mounana Ura 235 », ces derniers ont dans un mémorandum fustigé la négligence du traitement de leurs requêtes par la Comuf. A cet effet, leur conseil, le cabinet d’avocats Bourbon et Associés a produit des courriers adressés aux responsables d’Orano SA, à la Comuf et aux différents ministères français et gabonais concernés par cette affaire. Une démarche qui, espérons-le, permettra de faire évoluer les choses pour le grand bonheur des anciens agents.

Une situation dans laquelle devrait intervenir le gouvernement afin que les anciens agents soient enfin indemnisés et pris en charge avant que le pire n’arrive. D’autant plus que récemment, deux familles d’anciens travailleurs français de la Comuf ont été indemnisées en France. Pour l’heure, ce sont de nombreux pères et mères de famille qui ne savent plus à quel saint se vouer sous le regard indifférent de la Comuf.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris