Mongomo: le football gabonais rend un dernier hommage à Zue Nguema

Alors que l’opinion publique s’interrogeait sur l’accompagnement que le Gabon réserverait à Théodore Zue Nguema, il semble que la réponse ait été donnée. En effet, sur instruction du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, le ministre des Sports a envoyé une délégation à Mongomo en Guinée équatoriale où se déroulent les obsèques de celui que bon nombre d’observateurs désignent comme le « meilleur joueur de l’histoire du football gabonais».

L’appel au respect de la mémoire de Théodore Zue Nguema émis par ses anciens coéquipiers au nombre desquels Paul Kessany Zategwa, a été entendu par les plus hautes autorités publiques gabonaises. D’ailleurs, le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba s’est particulièrement investi pour que notre pays rende un hommage plus que mérité à ce digne fils qui a rendu l’âme dans son pays d’origine. Résultat, une délégation composée des membres de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) mais également du Ministère des Sports, s’est rendue à Mongomo.

Une vue de la délégation gabonaise © GMT

Le but de cette initiative est de montrer la reconnaissance de tout un pays envers une de ses plus hautes icônes du sport. Dépôt de gerbe de fleurs, accompagnement pécuniaire, soutien moral et physique, ont structuré cette présence en terre équato-guinéenne. La presse sportive gabonaise a massivement effectué le déplacement pour immortaliser les dernières heures de l’ancien Capitaine d’Azingo national avant son départ définitif vers d’autres cieux. Un bel hommage qui dénote du souvenir intarissable que le regretté laisse dans les mémoires collectives.

Après ce dernier hommage envers la légende « Théo » prévu ce jeudi 12 mai 2022, la délégation regagnera Libreville dans les jours à venir. Pour information, le véloce Théodore Zue Nguema a marqué les esprits à Mbilinga FC avant de rejoindre le SCO d’Angers en France. Son passage moyen au Sporting club Braga prouve sa difficulté à s’adapter loin de ses terres. C’est alors que sous l’impulsion de la Poste, il signe à Telestar où s’achèvera son immense carrière. Une énorme perte pour le football gabonais. Il laisse un gigantesque projet baptisé « Futuro King’s », un centre de formation.