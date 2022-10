Makokou: Alpha Centauri Mining dote le village Ntsengkelle d’une infirmerie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable entreprise citoyenne, Alpha Centauri Mining SA (ACM) appuie depuis plusieurs années la politique gouvernementale en matière d’accès aux soins de santé des populations rurales. La preuve avec la construction récente d’une infirmerie au village Ntsengkelle dans le département d’Ivindo qui contribuera inexorablement à proposer une offre de santé de proximité aux populations environnantes. Une dotation qui se compose d’un important lot de médicaments et qui fait suite à leur récente installation dans la localité dans le cadre de leurs travaux d’exploration aurifère.

Le ministre des Mines, Elvis Ossindji mais aussi des autorités locales, notamment le gouverneur de la Ngounié, Paulette Mengue M’Owono et l’Administrateur général d’Alpha Centauri Mining SA © GMT

C’est en présence du ministre des Mines, Elvis Ossindji mais aussi des autorités locales, notamment le gouverneur de la Ngounié, Paulette Mengue M’Owono, le maire de Makokou, Guy-Roger Ekazama, le préfet, Adélaïde Ngovet, ainsi que des responsables administratifs de la localité que l’Administrateur général d’Alpha Centauri Mining SA, a procédé, ce vendredi 7 septembre 2022, à la cérémonie d’inauguration de la structure sanitaire. Ainsi, l’infirmerie de Ntsengkelle a été mise à disposition pour l’amélioration de la prise en charge des populations environnantes.

Cette infirmerie est tenue par deux infirmières qui feront des rotations chaque deux semaines, qui consultent et offrent e des premiers soins gratuits ainsi que l’administration de médicaments à divers patients. Par ailleurs, Alpha Centauri Mining assure sa bonne gestion en allouant un budget mensuel flexible au besoin pour son fonctionnement et son approvisionnement en médicaments. ACM prévoit une ambulance de marque Land Cruiser qui sera livrée dans quelques semaine,laquelle sera utilisée en cas d’urgence.

Une vue de l’une des chambres de l’infirmerie de Ntsengkelle

Il faut souligner que la construction de cette infirmerie au village Ntsengkelle, s’inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de la société Alpha Centauri Mining et constitue sans conteste un appui complémentaire dans la politique sanitaire gouvernementale visant à rendre accessibles les soins aux populations. D’autant plus que la société minière s’est installée depuis peu dans la localité dans le cadre des travaux d’exploration aurifère. Cette structure sanitaire devrait mettre un terme au calvaire vécu par les habitants des villages environnants, qui n’auront plus à parcourir de longues distances pour avoir accès aux soins médicaux à Makokou. Une action qui ne manquera pas de ravir les populations.

Les officiels lors de la visite de la pharmacie de l’infirmerie GMT

Avec cet énième geste, l’entreprise minière s’inscrit davantage comme une société citoyenne. Et ce d’autant plus qu’elle n’est pas à sa première action pour le bien-être des populations. Dans le domaine de la santé on compte l’ouverture d’une infirmerie en 2019 au bénéfice des populations de la rive gauche de Ndjolé, ainsi que de nombreux dons en médicaments et matériels qui ont été faits pour le fonctionnement du centre hospitalier de Ndjolé, notamment en 2020 lors de la période de Covid ainsi qu’en cette année 2022 mais aussi la remise de fournitures scolaires aux apprenants de ladite localité.

Le ministre des Mines lors de son échange avec les populations © GMT

Notons aussi qu’au cours de cette visite les populations n’ont pas manqués d’échangés avec Monsieur le ministre ainsi que Madame le Gouverneur de l’Ogooué-Ivindo, sur les questions d’embauche des populations locales, mais aussi l’optimisation des différents projets communautaires par les femmes au bénéfice des populations qui leur a rassuré de l’effectivité des différents points évoqués d’autant plus que ACM est une société citoyenne et respectueuse de ces engagements.

Cette fin de journée fut marquée par la visite des installations en cours de la société Alpha Centauri Mining S.A par les autorités et Administrations présentes.