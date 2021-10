Lutte contre la piraterie maritime: l’UNOCA prêt à accompagner le Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 12 octobre le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais Rénovation, le Représentant Spécial et Chef du Bureau Régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale ( UNOCA) Lounceny Fall. Occasion pour ce dernier de réitérer la disponibilité de cette organisation de l’ONU d’accompagner le Gabon dans les problématiques de l’heure notamment de la sécurité maritime ou des changements climatiques

C’est en présence du ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo et du secrétaire général de la Présidence de la République Jean Yves Teale que s’est déroulée cette rencontre entre le numéro un gabonais et le responsable de l’UNOCA. Un entretien qui a permis de faire le point des relations entre cette organisation et le Gabon.

D’entrée de jeu, Lounceny Fall a tenu à féliciter le chef de l’Etat pour l’élection du Gabon en qualité de Membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023, ainsi que son engagement multiforme en matière entre autres de promotion de l’égalité des genres, de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique Centrale. A cet effet, il a tenu à réitérer la disponibilité de l’UNOCA a accompagné le Gabon dans les défis de l’heure, notamment sur les questions de sécurité maritime, de changements climatiques entre autres dossiers.

Par ailleurs, les deux hommes ont également évoqué la préparation de la 26ème Conférence des parties (COP 26), où le Gabon entend jouer un rôle majeur dans le groupe des négociateurs Africains. Ali Bongo Ondimba et son hôte ont également évoqué le retrait du contingent gabonais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).