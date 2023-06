Logement : la Chine prête à appuyer les efforts du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 09 juin dernier, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais du bord de mer le Ministre du Logement et du Développement Urbain et Rural de la République Populaire de Chine, Ni Hong. En mission d’exploration, ce dernier a tenu à réaffirmer l’engagement de l’Empire du Milieu à accompagner le Gabon dans le cadre de la politique du logement.

En effet, cette rencontre intervient dans un contexte de dynamisation de la coopération bilatérale entre les deux pays. Elle fait suite non seulement à la visite d’État effectuée par le président de la République en avril dernier en Chine mais surtout par la signature de plusieurs Mémorandums d’Entente (MOU), notamment dans le domaine du logement et du développement urbain.

Ainsi, dans le cadre dudit mémorandum, Ministre du Logement et du Développement Urbain et Rural Ni Hong a séjourné à Libreville pour une mission exploratoire au Gabon afin de faire un état des lieux et de visu du domaine d’activité lié au logement et écouter la Partie gabonaise sur l’expression de ses besoins tant en termes de renforcement de capacités, de formation, que de sollicitations de fournitures et matériels dans ledit secteur.

Lors de cette rencontre entre les deux hommes, le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba a indiqué à son interlocuteur sa ferme volonté de voir ses compatriotes avoir une meilleure architecture urbaine tant dans les cités que dans l’arrière-pays, pour un « mieux être » et un « mieux vivre », synonymes d’une meilleure qualité de vie. Il convient de souligner que Leurs Excellences Ali Bongo Ondimba et Xi Jinping ont décidé de hisser la coopération entre leurs deux États au rang de « partenariat stratégique de coopération globale », au terme de la visite d’État effectuée par le Premier magistrat gabonais en Chine.