Libreville: Un éboulement à l’origine de plusieurs dégâts matériels au Bas-de-Gue-Gue

Il ne se passe plus un jour sans qu’une catastrophe naturelle ne vienne troubler la quiétude des populations de Libreville et ses environs. Le dernier fait en date est l’éboulement survenu ce jeudi 27 octobre 2022 au quartier Bas-de-Gue-Gue dans le 1er arrondissement de la capitale gabonaise et qui a fait plusieurs dégâts matériels.

Plus de peur que de mal pour les populations du quartier Bas-de-Gue-Gue qui suite à un énième éboulement ont vu les murs et la toiture de plusieurs maisons abîmés. Un incident qui intervient quelques jours seulement après le drame survenu le vendredi 21 octobre dernier et qui a coûté la vie à 7 compatriotes.

Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, plusieurs dégâts matériels ont laissé plusieurs familles dans le désarroi. ‹‹ Quand le drame c’est produit, le plus grand était obligé de percer la toiture et de casser le mur pour faire sortir les enfants ›› a relaté Martine Moughola.‹‹ A 5 heures du matin, nous avons entendu un bruit et toute la cours était remplie de boue, les routes barrées, on est plus allé en cours.›› a relaté une autre victime.

Pour de nombreux riverains, la recrudesence des inondations serait causée par le caractère défectueux du canal qui déborde à chaque averse. ‹‹ Nous avons un canal qui est après la montée des eaux, nos maisons sont inondées, nos télévisions et congélateurs s’usent tout le temps ›› a conclu un riverain.