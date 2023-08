Libreville : un bâtiment du marché de Mont-Bouët consumé par un incendie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré le mardi 8 août au marché Mont-Bouët de Libreville aux environs de 20 heures 30. Un fait qui a surpris les habitants des alentours, car il s’agirait d’un nouveau bâtiment abritant des box de commerces.

Situé dans le troisième arrondissement de la commune de Libreville, le marché de Mont-Bouët est le plus grand de la capitale gabonaise et du Gabon. L’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 août, après la fermeture du marché, suscite beaucoup d’interrogations.

Branchements anarchiques ou acte volontaire ?

C’est la question qui taraude l’esprit des commerçants qui exercent au marché Mont Bouët. En effet, certains branchements anarchiques de compteurs d’électricité, « laissaient déjà présager un tel scénario. Mais les gens de la mairie ne sont là que pour leurs taxes, rien d’autre », s’indigne un commerçant qui a tout perdu dans cet incendie.

Si pour l’instant les autorités compétentes devraient se saisir de l’affaire afin de déterminer l’origine de cet incendie, la piste d’un acte volontaire ne devrait pas également être écartée. En effet, comme en 2013, c’est encore un nouveau bâtiment au sein du marché qui a été consumé par les flammes avec des conséquences majeures pour les personnes qui y exercent.

Quid des sapeurs-pompiers de proximité ?

Cet énième incendie au plus important et plus grand marché du Gabon pose une fois de plus la problématique des casernes de sapeurs-pompiers de proximité. En effet, la présence des soldats du feu dans le troisième arrondissement aurait pu permettre une intervention plus rapide et prompte.

Toutefois, leur arrivée quelques minutes après l’alerte donnée a permis de circonscrire les flammes. Il revient désormais aux autorités compétentes de déterminer l’origine de cet incendie qui a consumé quasiment tout un bâtiment, les box, causant des dégâts matériels importants au grand désarroi des commerçants.