Libreville: mis sous pression Eugène Mba lance enfin les travaux de curage des caniveaux

A la une de l’actualité depuis un peu plus de 72 heures pour des soupçons de détournement dans le cadre de l’octroi de gré à gré d’un marché d’une valeur de près de 338 millions de FCFA à l’entreprise Jeta Groupe, le maire de Libreville Eugène Mba vient enfin de lancer les travaux d’aménagement des bassins versants. Une opération aux allures de sauvetage alors que des anomalies avaient été décelées sur la lettre de commande, référencée sous le n°0006/PE/CL/SG/DGE, et signée à cette fin le 30 avril 2021.

L’affaire serait passée sous silence n’eût été la fuite sur les réseaux sociaux de ladite lettre de commande et des factures émises par la société Jeta Groupe adressées au Trésor public pour paiement avec la certification « service fait » alors que les travaux concernés n’avaient pas encore été exécutés. Des faits qui ont suscité des interrogations et qui jusqu’à présent sont sans réponse.

En effet, l’edil de Libreville a passé commande auprès de la société Jeta Groupe pour « améliorer l’enceinte de l’Hôtel de ville » et pour effectuer « travaux de curage des caniveaux en zones inondables et des bassins versants non pris en compte par l’Etat dans la commune de Libreville », indiquant que les travaux avaient déjà été faits. Sauf que la réalité en était tout autre. Des agissements du maire de Libreville, en violation flagrante des dispositions du Code des marchés publics qui laissaient pressentir des cas de détournement.



C’est donc semble-t-il acculé par ces révélations qu’Eugène Mba s’est résolu à lancer les travaux d’aménagement des bassins-versants de la Commune, accompagné de Karim Nziengui, 4e adjoint au maire chargé de l’environnement et du domaine communal et de Chadi Moukarim, maire du 5e arrondissement.