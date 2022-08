Libreville: acquitté pour vol avec violence après 7 ans de détention préventive abusive

Ecouter cet article Ecouter cet article

Il aura fallu 7 années de détention préventive pour que Cédric Boussamba Ndong soit enfin présenté à la barre pour répondre des accusations portées à son encontre. L’individu a été reconnu non coupable de vol avec violence et acquitté, rapporte le quotidien L’Union. Une énième détention abusive qui devrait interpeller les autorités judiciaires quant à la lenteur de l’administration.

C’est une énième détention préventive abusive de 7 ans qu’a dû subir un compatriote accusé d’avoir été l’auteur d’une agression au petit matin du 3 juillet 2015 aux feux tricolores de la Peyrie. Ce jour-là, alors qu’elle se rendait au marché, Odette Moussavou aurait reçu un coup dans le dos de la part d’un individu qui se serait emparé de son sac avant de prendre la fuite.

Après une plainte, les éléments de l’unité spéciale d’intervention (USI) auraient procédé à l’interpellation de Cédric Boussamba. Ce dernier aurait été torturé avant d’être remis à la police judiciaire où il aurait été reconnu coupable par la victime. Au terme de l’enquête préliminaire il est présenté au juge d’instruction qui l’inculpe des faits reprochés.

Durant l’instruction, le ministère public n’ayant trouvé aucune preuve matérielle contre lui avait requis en 2017 un non-lieu, mais la chambre d’accusation n’en a pas tenu compte. A la barre, la Cour estimant que son identification à la PJ par la plaignante ne saurait suffire pour le retenir dans les liens de la prévention, Cédric Boussamba Ndonga été acquitté.

Au-delà de ce dénouement, il y a une fois de plus, et de trop, le problème de la détention préventive systématique des prévenus quand bien même ces derniers présentent toutes les garanties de représentation. Les parquets semblent avoir fait de la détention le principe et de la liberté l’exception. Les seules victimes étant les prévenus qui, lorsqu’ils sont reconnus non coupables ne bénéficient souvent d’aucun dédommagement pour le préjudice causé. Et les comportements des magistrats zélés restent impunis.