Le Groupe BGFIBank réalise un total bilan record de 5 000 milliards de FCFA

Le jeudi 10 août dernier s’est tenue à Libreville une session de BGFI Holding Corporation avec comme point inscrit à l’ordre du jour l’examen des activités du Groupe BGFIBank et l’arrêt des comptes semestriels au 30 juin 2023. Un examen pour le moins satisfaisant en termes de résultat avec notamment un total bilan établit à 5 113 milliards FCFA soit une progression de 19% sur une base annuelle.

En effet, c’est sous la présidence du président du conseil d’administration, Henri-Claude Oyima que s’est deroulé cette session. Occasion pour les membres d’évaluer les performances, les activités et l’état de mise en œuvre du plan d’action à la lumière des orientations stratégiques définies dans le Projet d’Entreprise « DYNAMIQUE 2025 ».

Au terme d’une évaluation minutieuse, le conseil s’est félicité de l’amélioration continue des performances avec un résultat net consolidé de 38,9 milliards FCFA, en progression de 42% comparativement au 30 juin 2022, ce malgré un contexte économique et financier marqué par des tensions inflationnistes et des nouvelles exigences règlementaires.

Un total bilan du Groupe BGFIBank en hausse

Il faut souligner, le Groupe BGFIBank a renforcé ses fonds propres de 5% qui atteignent 549 milliards FCFA. Le Total Bilan quant à lui franchit ainsi l’objectif de 5 000 milliards FCFA initialement prévu à la clôture du projet d’entreprise en 2025, pour s’établir à 5 113 milliards FCFA, soit une progression de 19% sur une base annuelle.



De belles performances qui n’ont pas manqué d’être salué par le président du Conseil d’administration. « Les résultats que nous avons réalisés au premier semestre 2023 reflètent la robustesse et la résilience de notre modèle d’entreprise ainsi que la capacité du Groupe BGFIBank à se réinventer en permanence. Cela a été possible grâce à l’engagement renouvelé de nos collaborateurs, de nos administrateurs et de nos actionnaires », a-t-il indiqué.