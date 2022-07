Le gouvernement des Etats-Unis renouvelle son engagement durable envers le Bassin du Congo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le gouvernement des États-Unis renouvelle son engagement de longue date en faveur de la protection, de la conservation et de la gestion durable du Bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale humide du monde, avec le lancement de la quatrième phase du Programme régional pour l’environnement en Afrique centrale de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), également connu sous le nom de CARPE. L’ambassade des États-Unis à Libreville a détaillé l’engagement renouvelé du gouvernement américain envers le bassin du Congo lors de la réunion des parties du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC) qui s’est tenue du 5 au 8 juillet 2022 à Libreville, au Gabon.

Lancé par l’ancien secrétaire d’État américain, Colin Powell, et les chefs d’État d’Afrique centrale lors du Sommet mondial sur le développement durable de 2002 à Johannesburg, le PFBC est un partenariat multipartite visant à promouvoir la conservation de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes forestiers, à lutter contre le changement climatique et à réduire la pauvreté dans les pays d’Afrique centrale.

À ce jour, USAID/CARPE, en partenariat avec le United States Fish and Wildlife Service et le United States Forest Service, a investi plus de 650 millions de dollars dans la recherche, la cartographie et la conservation de la biodiversité, l’amélioration des moyens de subsistance, le développement économique et l’atténuation du changement climatique depuis 1995, à travers les trois premières phases de CARPE.

La délégation américaine fut dirigée par le Dr Diana Putman, administratrice adjointe par intérim du bureau de l’USAID pour l’Afrique. Le Dr Putman a passé la majeure partie de sa vie à l’étranger et a travaillé pour USAID pendant 39 ans, dont cinq ans en tant que directrice de mission en République démocratique du Congo, où elle a supervisé CARPE.

Parmi les principales réalisations de CARPE dans la région, citons :

● La sensibilisation du monde entier à la forêt du bassin du Congo en tant qu’écosystème d’importance mondiale pour la biodiversité et l’atténuation du changement climatique.

● CARPE a soutenu certains des travaux de télédétection les plus importants au monde qui ont conduit à une capacité de surveillance des forêts en temps quasi réel.

● Le développement de quatre guides de planification du paysage pour la gestion forestière qui sont maintenant adoptés par tous les pays membres du PFBC par le biais de la Commission des forêts d’Afrique centrale.

● Le développement de l’outil de surveillance et de rapports spatiaux connu sous le nom de SMART dans les zones protégées de toute la région afin de garantir que les décisions de gestion des parcs soient fondées sur les meilleures informations possibles.

● Le renforcement de l’application de la loi sur la faune à travers de nombreuses zones protégées majeures en Afrique centrale, qui montre un impact significatif en termes de réduction du braconnage.

CARPE IV s’appuiera sur les succès antérieurs et les leçons apprises et soutiendra la vision d’un Bassin du Congo avec des écosystèmes sains et un leadership local dynamique qui soutient la stabilité et la prospérité des communautés.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'inscris