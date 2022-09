Le Gabonais Dr. Diyendo Massilani intègre le département génétique de Yale 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est une fierté dans le domaine de la médecine pour le Gabon. En effet, dans un article publié le 24 juin 2022 par Cathy Duong et Mehana Daftary, le département génétique de Yale school of medicine à New Haven dans le Connecticut aux Etats-Unis a accueilli un nouveau membre dans son corps professoral. le Dr. Diyendo Massalini, qui exerce en tant qu’expert en génétique évolutive.

Expert dans la récupération d’ADN ancien à partir de diverses sources, le Dr. Diyendo Massalini intègre le département génétique de l’un des principaux centres mondiaux de recherche biomédicale, de soins cliniques avancés et d’enseignement médical, Yale School of medicine aux Etats-Unis. Une nouvelle galvanisante pour notre compatriote qui a su se démarquer malgré la tâche extrêmement difficile et laborieuse qu’implique la récupération d’ADN compte tenu de la rareté et de l’instabilité de l’échantillon.

Passionné de la génétique, dès son plus jeune âge, le Dr. Diyendo Massalini a obtenu son diplôme en biologie médicale à l’université des sciences et de la santé ( l’USS) du Gabon avant de s’installer en France ou il a obtenu sa licence en sciences de la vie et une maîtrise en biologie moléculaire et évolution génétique à l’Université Pierre Marie Curie. Son intérêt continu l’a conduit à ses études supérieures à l’Institut Jacques Monod, l’un des principaux centres de recherche fondamentale en biologie à Paris.

Au cours de ses études postdoctorales à Leipzig, il a commencé à travailler sur l’évolution humaine en utilisant des techniques similaires pour analyser ce qui a fait le succès évolutif des humains modernes. Alors qu’il passe au département de génétique de la Yale School of Medicine, le Dr. Massilani n’a pas manqué de partager son enthousiasme pour s’enraciner à New Haven, où se trouve Yale. « Je n’ai pas peur du changement et je suis prêt à relever le défi de déménager si loin », a-t-il confié.

« Un scientifique extrêmement innovant et visionnaire dont les recherches ont déjà un impact majeur dans les domaines de la génétique humaine ancienne, de la biologie évolutive et de l’anthropologie », selon le Dr. Antonio Giraldez, professeur Fergus F. Wallace et président de la génétique à la Yale School of Medicine, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance pour la suite.