Le Gabon, pays le plus riche d’Afrique en 2022 selon le CERMF

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle un rapport sur les Produits intérieurs bruts (PIB) par habitant des pays africains, publié le 11 octobre dernier par le Centre d’étude et de réflexion sur le monde francophone (Cermf). En effet, cette position s’explique par son PIB par habitant qui se chiffre à 8 017 dollars soit 5,4 millions FCFA au début de l’année 2022.

Organisme indépendant ayant le statut juridique d’association régie par la loi du 01 juillet 1901, et par son décret d’application du 16 août 1901, le Cermf a pour but de produire des analyses objectives et indépendantes sur le monde francophone. C’est dans cette optique que cet organisme a rendu public récemment une analyse comparative sur le PIB des pays africains qui place le Gabon à la tête de ce classement suivant les données de la Banque mondiale.

Il faut dire que le pays supplante cette année le Botswana, second producteur mondial de diamants, après la Russie, avec un PIB estimé à 5,4 millions FCFA par habitant. « Cette nouvelle performance, réalisée avant la forte hausse du cours du pétrole en 2022, est due aux importantes avancées en matière de diversification et de facilitation de l’entreprenariat, à l’origine d’une économie plus résiliente et d’une modernisation rapide du pays », indique le rapport.

A noter que ces bonnes performances du Gabon en 2022 « résultent principalement d’une politique volontariste en matière de diversification menée au cours de la dernière décennie », dans le but de sortir le pays, de sa forte dépendance aux industries extractives, et transformer localement une partie de la production. C’est dans ce cadre qu’a été créée la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok ainsi que d’autres zones industrielles, dans le but de transformer localement le bois gabonais avant exportation.

Le dynamisme économique du Gabon devrait lui permettre de progresser encore davantage dans ce classement au cours des quelques prochaines années. Par ailleurs, son développement rapide est à l’origine d’une immigration assez importante dans le pays, qui affiche déjà la proportion d’immigrés la plus élevée du continent, et atteignant 18,7 % de la population totale en 2020, contre seulement 4,7 % pour le Botswana, qui a pourtant une population comparable.