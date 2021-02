Le Gabon parmi les 10 pays les plus risqués au monde selon l’indicateur de la Coface

Dans son traditionnel indicateur de risque de fragilité politique et sociale, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) a dressé la liste des dix pays au monde les moins bien lotis en la matière. Déjà considéré en 2019 comme l’un des pays où « la température monte », le Gabon présenté par the Economist Intelligence Unit (EIU) comme une « démocratie autoritaire », se classe en 2020 comme l’un des pays dans lesquels se mêlent « fragilité politique et sociale ».

En mettant en évidence un certain nombre d’indices permettant d’appréhender la situation globale sur le continent et notamment en Afrique subsaharienne, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) a relevé ce qui pourrait dans le cas du Gabon, constituer un frein au développement. Et pour cause, cité parmi les dix pays les plus « fragiles » politiquement et socialement, le Gabon a vu sa note se dégrader en glissement annuel.

En effet, déjà considéré en 2019 comme l’un des pays où « la température monte » avec un « un risque de fragilité très élevé », le petit territoire d’Afrique centrale présenté par the Economist Intelligence Unit (EIU) comme une « démocratie autoritaire », se classe désormais en très mauvaise compagnie puisqu’il est juste devant l’Uzbekistan et le Turkmenistan dans ce top 10. Juste derrière le Laos et l’Irak, le Gabon présente donc à nouveau un « risque très élevé ».



Entre pression pour le changement, frustrations sociales dues à des facteurs socio-économiques notamment un taux d’inflation en constante augmentation, taux de chômage élevé principalement chez les jeunes, auquel il faut ajouter l’insécurité et une corruption devenue « endémique », le pays pourrait « s’enliser dans des troubles sociaux ». Toutes choses qui freinent les vélléités de développement et de diversification attendues par l’exécutif dans le cadre de son PAT.