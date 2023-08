Ecouter cet article Ecouter cet article

À l’instar de nombreux acteurs de la vie publique, le professeur et activiste Laurence Ndong, s’est prononcé le vendredi 3 août dernier sur l’instauration par le Centre gabonais des élections (CGE) du bulletin unique aux élections des députés et à la présidentielle. Commentant cette actualité, elle a ni plus ni moins accusé l’organe chargé d’organiser les élections de violer la constitution et le code électoral.

Alors que les modalités des scrutins électoraux se précisent peu à peu, la décision prise au sujet du bulletin unique est loin de faire l’unanimité. Le professeur et opposante au pouvoir Gabonais, Laurence Ndong a laissé éclater sa colère, en reprochant au CGE de violer impunément les dispositions de la loi fondamentale et du code électoral.

Laurence Ndong contre la violation du principe d’égalité des candidats

Et si la mesure introduite par l’instance dirigée par Michel Stéphane Bonda posait un problème constitutionnel ? C’est en tout cas ce qu’a semblé laisser entendre Laurence Ndong. Citant plusieurs articles de notre loi fondamentale et du code électoral, elle a démontré l’incongruité d’une telle mesure.

Selon elle en effet, en instaurant un bulletin unique pour les candidats issus des partis politiques et des bulletins individuels pour les indépendants, le CGE méconnaîtrait le principe d’égalité des candidats devant la loi « il est inadmissible d’avoir deux types de bulletins pour le même scrutin. Il y a une différence de traitement entre les candidats représentant les partis politiques ou groupements de partis politiques et les candidats indépendants », s’est-elle insurgée.

Par ailleurs, Laurence Ndong poursuit « On ne peut pas coupler sur un même bulletin le scrutin du Président de République et celui des députés, les deux scrutins sont distincts. Aucune disposition de la loi ne le permet. Aussi, les charges et les missions du Président de la République et du Député sont distinctes. Le principe de la violation de la séparation des pouvoirs est avéré ».