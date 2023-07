« La violence prend sa source dans les esprits, s’exprime par la parole et se matérialise par des actions »

Ecouter cet article Ecouter cet article

La violence est souvent le résultat d’une longue accumulation de tension, d’animosité, de frustration, et de ressentiments qui viennent de blessures, de divergences d’opinions, de sentiments d’exclusion et d’injustice. Elle prend sa source dans les esprits, ensuite, elle s’exprime par la parole, pour se matérialiser par des actions. Ces sentiments d’exclusion et d’injustice peuvent être exacerbés pendant les périodes électorales, où les opinions sont souvent polarisées et les enjeux élevés.

Il est donc vital, de travailler sur les causes profondes des violences post-électorales et de promouvoir des valeurs de paix, de tolérance et de respect mutuel dans la société. Une telle posture nécessite une éducation civique, qui encourage l’engagement citoyen et la participation active, ainsi qu’une culture de non-violence et de la résolution pacifique des conflits. C’est pourquoi il est primordial que les dirigeants politiques et les acteurs de la société civile prennent la responsabilité de prévenir cette violence, et de promouvoir un dialogue ouvert et inclusif. Ils doivent éviter les discours haineux, les stigmatisations et les exclusions, et prôner des solutions pacifiques aux différends et aux conflits.

Enfin, il est également important d’impliquer les communautés locales dans la prévention de la violence et la promotion de la paix. Les communautés ont une connaissance intime des dynamiques sociales et politiques de leur région. Elles peuvent jouer un rôle important dans la prévention de la violence et la résolution des conflits.

En travaillant ensembles, les communautés, les dirigeants et les acteurs de la société civile peuvent montrer que la paix est possible, et que la violence ne doit pas être une réponse à des tensions et des difficultés. C’est pourquoi, au lieu de promouvoir l’inculturation comme antidote à la violence destructrice, car on a l’impression d’avoir affaire à des opportunistes plutôt qu’à des militants, les acteurs politiques gagneraient à éduquer leurs partisans. L’intérêt collectif doit être centré sur l’éducation des mentalités, pour prévenir l’escalade de la violence en cette période électorale.

Notamment, par la sensibilisation de leurs partisans, et non leur instrumentalisation, à la nécessité de respecter les opinions contraires, de s’exprimer pacifiquement et de prôner le dialogue, au lieu de la confrontation physique. En même temps, ils devraient se montrer exemplaires, en suivant ces conseils, dans leur propre comportement et discours publics. En fin de compte, c’est en créant des conditions propices à des élections pacifiques que les acteurs politiques peuvent soutenir la participation citoyenne et renforcer la confiance dans le processus démocratique.

Malheureusement, la violence est aujourd’hui devenue un véritable fléau au Gabon, entraînant la mort de nombreuses et se matérialise par des actions privées, ainsi que le désordre dans nos villes. Face à cette situation alarmante, il est essentiel que les politiques prennent leurs responsabilités. Plutôt que de prôner l’inculturation comme solution miracle à cette violence, il est important de s’investir dans la sensibilisation et non dans la manipulation des citoyens. En effet, la sensibilisation est la clé pour sortir de cette spirale de violence. Il est nécessaire de sensibiliser les individus, quant à la prise de conscience de leurs droits et devoirs, du respect des valeurs de la République, et leur capacité de vivre ensemble, malgré leurs différences.

J’appelle donc toutes les forces politiques à prendre leurs responsabilités et à placer la République au cœur de leurs priorités, afin de bâtir un Gabon plus solide, plus juste et plus pacifique. Ni les menaces, ni l’arrogance, ne sauront se substituer à toute forme de sensibilisation, dans l’intérêt de notre vivre-ensemble « La guerre est semblable au feu. Lorsqu’elle se prolonge, elle met en péril ceux qui l’ont provoquée […]. Si le général est généreux, mais incapable de diriger, bienveillant, mais incapable de rétablir l’ordre, ses soldats, tels des enfants gâtés, seront inutiles (…). Lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. » (Sun Tzu, L’art de la guerre)

Jocelyn Louis N’GOMA

Syndicaliste