Alors que la 9e édition des jeux de la francophonie a débuté depuis le vendredi 28 juillet 2023 à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC), les artistes photographes et peintres gabonais sont encore en ordre dispersé. Et pour cause, le ministère de la Culture et des Arts chargé d’expédier les œuvres artistiques de ces derniers a failli à sa mission.

C’est sans aucun doute la goutte d’eau de trop! Depuis l’annonce de la participation du Gabon aux jeux de la francophonie 2023, les choses vont de mal en pire. Pour preuve, à moins de 72 heures de leur départ les représentants du pays, n’étaient pas toujours fixés sur les conditions de leur prise en charge par les autorités. Ce 1er août 2023 encore les panthères présentes à cette compétition internationale sont montées au créneau.

Les oeuvres gabonaises non expédiées

C’est par le biais d’une publication sur Facebook que l’architecte gabonaise Emmanuelle Late a dénoncé l’incapacité du ministère de la Culture et des Arts. « Aucune œuvre des artistes gabonais n’est arrivée sur place alors que le ministère devait l’envoyer depuis fin mai ». Une action intolérable de la part de l’équipe de Max Samuel Oboumadjogo qui avait assuré l’expédition des créations gabonaise à Kinshasa. « Ils nous avait assuré que cela se ferait 2 ou 3 jours après le dépôt ».

Une situation inquiétante à cette heure de la compétition. Il semblerait que ce n’est que jeudi dernier que le ministère de tutelle a essayé de remplir sa mission aussi simple soit-elle. « C’est à notre arrivée que nous apprenons qu’elles venaient d’être déposées à DHL jeudi après-midi. depuis nous attendons toujours ». Une position compromettante qui réduit clairement les chances des porte-étendard du pays.

Une réaction tardive

Contacté par Gabon Média Time, le ministère a relevé des manquements au niveau de la transaction effectuée par DHL. « Les caisses des œuvres n’ont pas été acheminées par DHL dans les délais définis entre la compagnie et les services du ministère de la Culture. Les raisons évoquées par la Compagnie sont liées selon DHL au coup d’Etat perpétré au Niger ».

A la question de savoir pourquoi le ministère n’a pas effectué l’envoi des œuvres artistiques depuis le mois de mai. Notre source n’a pas daigné justifier ce retard. Pourtant important vu l’impact que cette négligence a sur la participation des artistes peintres et photographes du Gabon à la 9ème édition des jeux de la francophonie à Kinshasa. Nous y reviendrons.