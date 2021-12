Japan Space System en soutien pour le développement du projet de satellite du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’il dispose d’une Agence d’études et d’observations spatiales (Ageos), le Gabon ambitionne développer dans les mois à venir une véritable politique aérospatiale. Une ambition perceptible avec l’annonce faite par le directeur adjoint de l’Ageos Aboubakar Mambimba Ndjoungui concernant le recrutement de l’Agence de recherche spatiale japonaise ( Japan Space System) pour développer son projet de satellite dénommé Gabon-SAT.

En effet, c’est au cours d’un entretien accordé au journal spécialisé « Space in Africa » et publié le 3 décembre que le directeur adjoint de l’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales a annoncé le résultat de l’appel d’offre lancé par le Gabon dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet de développement d’un projet satellitaire.

Lors de cet entretien Aboubakar Mambimba Ndjoungui a decliné le déroulement de ce projet innovant qui ambitionne faire rentrer le Gabon dans une nouvelle ère. « Nous tablons sur deux ans pour le développement du projet et ils fourniront un soutien financier et un soutien technique grâce à des collaborations avec l’Institut de technologie de Kyushu (Kyutech). Nous espérons travailler davantage avec d’autres experts en Afrique et collaborer avec d’autres pays à l’avenir », a-t-il indiqué.

Pour rappel, Japan Space System est une agence de recherche spatiale japonaise dont l’objectif est de développer les technologies spatiales utilisées par les satellites commerciaux. Dans la même foulée, le responsable de l’Ageos a également annoncé la signature d’un protocole d’accord avec le ministère rwandais des Ressources naturelles pour fournir une expertise en images de forêt et de drones.