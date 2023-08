Intégration sous-régionale : la PREF-CEMAC fait le point du 2ème programme des projets prioritaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après la table ronde de Paris il y a un peu plus de trois ans qui avait permis de mobiliser des fonds pour la première phrase des projets intégrateurs en zone CEMAC, les autorités de la communauté entendent intensifier de nouveaux fonds auprès des partenaires techniques et financiers. A l’approche de la table ronde des bailleurs prévue à Paris les 28 et 29 novembre, une délégation s’est d’ailleurs rendue du 26 juin 2023 au 4 juillet 2023 auprès des différents partenaires et des bailleurs de fonds à Paris, à Bruxelles, au Luxembourg et à Dubaï, dans l’optique de présenter les treize (13) nouveaux projets pris en compte.

Après des récentes tournées en Europe et au Moyen-Orient, les dirigeants de la sous-région, sous l’impulsion de Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo et Président du Programme des Réformes Economiques et Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC), se sont rendus à Paris, à Bruxelles, au Luxembourg et à Dubaï, dans l’optique de présenter les treize (13) nouveaux projets intégrateurs censés permettre d’impulser une nouvelle dynamique dans une zone à fort potentiel.

Le PREF-CEMAC en tournée pour la préparation de la Table ronde de Paris

En prélude à la Table Ronde des bailleurs qui sera organisée à Paris les 28 et 29 novembre 2023, ladite délégation a donc pris le temps de présenter les treize (13) projets étudiés en vue d’obtenir l’appui technique et financier des partenaires. Entre l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Direction Générale des Partenariats Internationaux à la Commission de l’Union européenne, l’investisseur privé BLEND FINANCE ou encore le patronat Émirati, c’est une série d’entretiens fructueux qu’ont eu Jean-Baptiste Ondaye, chef de délégation, et son équipe.

Contenu dans le nouveau portefeuille de projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC qui vise le développement des infrastructures physiques en soutien au développement et à la compétitivité des économies de la Sous-région, le renforcement de la production d’une énergie stable et accessible aux populations, la promotion d’un marché unique et la diversification économique, ces projets 13 nouveaux projets intégrateurs n’ont pas manqué d’interpeller les partenaires qui ont « affirmé leur soutien ».