Groupe BGFIBank: signature d’une convention de prêt entre BGFI Holding Corporation et Afreximbank

Ecouter cet article Ecouter cet article

BGFI Holding Corporation et Afreximbank ont procédé à la signature d’une convention de prêt d’un montant total de 30 millions d’euros, ce 7 décembre 2021, dans les locaux des sièges des deux entités au Caire et à Libreville.Le cabinet AM Capital basé à Paris a été conseil de BGFI Holding Corporation pour cette opération.

Cette convention de premier rang qui fixe les principes directeurs ainsi que les modalités de collaboration entre BGFI Holding Corporation, conseillé pour l’occasion par le cabinet AM Capital basé à Paris et Afreximbank, formalise désormais le cadre d’un partenariat durable entre les deux parties.

Le financement prévu dans le cadre de ce partenariat est destiné à accompagner le Groupe BGFIBank dans la mise en œuvre du programme d’investissement prévu dans son plan stratégique « DYNAMIQUE 2025 » qui s’articule notamment autour de la poursuite du développement du Groupe (développement pays, développement métier, renforcement des fonds propres des pôles de croissance) et des investissements dans les systèmes d’information et la transformation digitale.

« Au cours de ces dernières années, nous avons démontré une croissance régulière et significative de nos revenus et de nos marges opérationnelles, ainsi que de nos actifs en nous concentrant sur le financement d’opérations commerciales et la gestion d’actifs en Afrique Centrale et de l’Ouest qui connaissent des croissances régulières. Cette première transaction en Euro de notre holding nous permet d’envisager de nouveaux appels au marché pour financer le Groupe et proposer des financements innovants à notre clientèle. Nous allons continuer à travailler avec AFREXIMBANK et à nous appuyer sur leur grande expérience du secteur bancaire panafricain »a déclaré Monsieur Henri-Claude Oyima, Président-Directeur Général, Groupe BGFIBank.