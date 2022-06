Genève: le Gabon soutient une réforme profonde de l’OMC  

Ecouter cet article Ecouter cet article

La tenue du 12 au 15 juin 2022 de la 12ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) aura été l’occasion pour les ministres du Commerce d’évoquer la réforme de cette institution internationale. Une réforme qui nécessite la mise en œuvre de plusieurs mesures notamment une nouvelle normalité de l’échange international, une nouvelle grammaire de l’échange international ou encore la refondation du compromis multilatéral globalisation-développement.

En effet, cette réforme de l’OMC, appelé de tous ses vœux par de nombreuse institution notamment le groupe africain et Afrique Caraïbe et Pacifique mais aussi par l’Union européenne ou même la Chine, devrait faire avancer la mondialisation. Comme l’a souligné le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, cette réforme « doit bénéficier à tous les membres, et protéger les droits et intérêts légitimes des membres en développement ».

Une position qui semble faire l’unanimité à en croire les déclarations des groupes africain et ACP, soutenu par le Gabon. D’ailleurs lors de son intervention le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi a énuméré une série de recommandations qui devrait permettre de mener à bien ladite réforme.



Ainsi, pour le membre du gouvernement cette réforme de l’Organisation mondiale du Commerce devrait permettre de disposer d’un système commercial multilatéral performant mais aussi de conforter le processus de diversification enclenché dans les pays en voie de développement. « Il faudra un chronogramme des actions claires avec des deadlines précis et une sélection rigoureuse des membres du groupe d’appel », a-t-il indiqué.