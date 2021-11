Gabon: Yogurt Factory ou quand le dessert est sublimé !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Situé dans l’enceinte des galeries Mbolo, c’est le mercredi 10 novembre que les gérants de Yogurt Factory ont décidé de faire découvrir leur nouvelle structure. Un lieu idéal pour les amoureux de desserts, notamment de yaourt, qui peuvent désormais les déguster dans un cadre paisible, sécurisé et dans un climat agréable.

C’est dans l’enceinte des galeries de Géant Casino Mbolo de Libreville que le glacier Yogurt Factory a décidé de s’installer. C’est dans un cadre chaleureux et familial que le personnel composé d’une équipe mixte et à votre service vous accueille et vous guide afin de vous faire découvrir l’ensemble des produits de la nouvelle enseigne de glace à base de yaourt que vous pouvez personnaliser.

Une vue des créations de Yogurt Factory © GMT

L’enseigne de dessert spécialisée dans les yaourts glacés, propose à ses consommateurs une expérience unique qui se compose d’un service de qualité, un cadre au design coloré et une large gamme de glaces à composer selon ses envies. Ainsi, les amoureux des desserts peuvent par exemple découvrir une glace avec du yaourt nature dans lequel est rajouté de la mangue, de la noix de coco ainsi que du caramel beurre salé.

Le glacier a déjà ouvert ses portes au grand public et ce, depuis le mercredi 10 novembre dernier pour le plaisir des plus gourmands. Bien que le climat actuel semble peu favorable en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, cette enseigne de dessert qui débarque dans le pays sera l’occasion de se retrouver entre amis ou en famille. Une aubaine pour ceux n’étant pas friands des débits de boissons qui pullulent dans les quartiers de la capitale.