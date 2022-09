Gabon: vivre avec le covid-19 de plus en plus possible sans confinement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Officiellement levées en mars dernier, les mesures restrictives de COVID-19 n’ont véritablement pas eu un impact sur la tendance baissière des contaminations et autres effets y inhérents. D’ailleurs, le dernier rapport du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-Coronavirus) sur la situation épidémiologique témoigne de la résilience des populations et ce, sans confinement.

Le 9 mars dernier le gouvernement gabonais a procédé à la levée des mesures restrictives sur tout le territoire national. Le conseil des ministres du 10 mars 2022 est venu confirmer la suspension des mesures barrières parmi lesquelles, l’interdiction des rassemblements, la limitation des personnes dans des cérémonies, sans oublier l’interdiction de la pratique des sports collectifs et activités culturelles.

En effet, 6 mois après le déconfinement total, les structures hospitalières n’ont plus enregistré de cas de détresse respiratoire, et on n’assiste plus à une multiplication du nombre de décès liés à la covid-19. A noter que seules les provinces de l’Estuaire, Ogooué-Maritime et Ogooué-Ivindo accumulent des cas de contamination avec respectivement 2, 3, et 1 cas. Des données très faibles qui prouvent justement que l’interdiction de circuler librement n’était pas la solution ultime pour freiner la propagation du virus.

Au regard de la baisse considérable des personnes contaminées, on comprend que le confinement a été sans aucun doute une solution inappropriée adoptée par le gouvernement pour riposter contre cette maladie. Pour preuve, cette mesure a surtout participé à tuer les entreprises mais également réhausser la courbe du chômage. A l’avenir, il serait judicieux que le gouvernement gabonais agisse de manière proportionnelle au danger en face.