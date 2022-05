Gabon: une mission du FMI attendue à Libreville du 12 au 20 mai prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 12 au 20 mai prochain, une mission du Fonds monétaire international (FMI) effectuera une visite de travail à Libreville. Une mission annoncée par la représentation locale de l’institution de Bretton woods qui aura pour objectif de procéder à une évaluation du programme Mécanisme élargi de crédit (MEDC) octroyé au Gabon.

Si depuis plusieurs mois le gouvernement traîne les pieds sur l’audit demandé par le FMI concernant l’utilisation des 200 milliards de F CFA par le Gabon dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, cette mission pourrait être l’occasion de faire la lumière sur ce dossier. En effet, ce 12 mai 2022, une mission de l’institution financière devrait fouler le sol gabonais dans le cadre de l’évaluation du du programme Mécanisme élargi de crédit signé avec le pays en juin 2021.

Il faut relever que cet accord conclu entre le gouvernement gabonais et l’institution de Bretton woods avait pour objectif de soutenir la politique économique et les efforts de réformes du gouvernement pour le renforcement de la réponse du pays à la pandémie de Covid-19, mais aussi, jeter les bases d’une croissance forte, durable et inclusive.

Selon la représentation locale de l’institution financière, l’évaluation sera combinée aux deux premières revues du programme. Ce programme du FMI avec le Gabon, rappelle-t-on, est constitué d’un fonds d’un peu plus de 300 milliards de FCFA avec six évaluations semestrielles.